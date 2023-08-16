На 80%. В ВОЗ объявили о росте заражаемости штамма ковида "Эрис". Что нужно знать белорусам?

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Опубликовано: 16.08.2023 12:14 , Обновлено: 16.08.2023

За последний месяц заражаемость Covid-19 выросла на 80%. В ВОЗ связали это с быстрым распространением варианта коронавируса "Эрис".

По данным Всемирной организации здравоохранения, быстрое распространение получил вариант “омикрон”-штамма коронавирусной инфекции — EG.5 — “Эрис”, который имеет схожие симптомы.

В ВОЗ полагают, что рост заражаемости связан с более трансмиссивным новым вариантом и ослабленным иммунитетом у населения.

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[info_b]Впервые “Эрис” был выявлен в феврале 2023 года, случаи заражения были зафиксированы в более чем 50 странах. Особенную активность “Эрис” получил в Индии и Великобритании.[/info_b]

Чем опасен штамм “Эрис”?

Этот штамм более заразен из-за увеличения скорости роста и ускользания от иммунной системы. По данным ВОЗ, частота выявления «Эриса» в мире на сегодняшний день составляет около 17% от общего количества положительных тестов.

В этой связи в организации отметили, что странам не стоит отказываться от мер по недопущению распространения COVID-19.

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Симптомы “Эриса”

Проявления заболевания новым штаммом коронавируса схожи с симптомами простуды. Болезнь протекает чаще в легкой, а нередко и вовсе бессимптомной форме.

Спустя 2-3 дня или уже на будущие сутки от момента заражения могут наблюдаться следующие проявления COVID-19:

нарушение носового дыхания, чихание;

чувство першения и болезненные ощущения в горле;

общая слабость, утомляемость, снижение работоспособности;

умеренная головная боль,

диарея;

боль в мышцах;

сухой кашель;

тошнота, рвота;

познабливание, лихорадка;

воспаление слизистой оболочки глаз;

высыпания на теле;

потеря вкуса и способности улавливать запахи.

Температура при инфицировании в большинстве случаев не превышает 38 °С. В осложненных случаях она может подниматься до более высоких значений, присоединяется затрудненное дыхание, усиливается кашель, появляются ощущение стеснения и боль в груди.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Минздрав объявил о планах создать белорусскую вакцину от гриппа и том, что слышно про вакцину от Covid-19:

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