На 80%. В ВОЗ объявили о росте заражаемости штамма ковида "Эрис". Что нужно знать белорусам?
За последний месяц заражаемость Covid-19 выросла на 80%. В ВОЗ связали это с быстрым распространением варианта коронавируса "Эрис".
По данным Всемирной организации здравоохранения, быстрое распространение получил вариант “омикрон”-штамма коронавирусной инфекции — EG.5 — “Эрис”, который имеет схожие симптомы.
В ВОЗ полагают, что рост заражаемости связан с более трансмиссивным новым вариантом и ослабленным иммунитетом у населения.
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[info_b]Впервые “Эрис” был выявлен в феврале 2023 года, случаи заражения были зафиксированы в более чем 50 странах. Особенную активность “Эрис” получил в Индии и Великобритании.[/info_b]
Чем опасен штамм “Эрис”?
Этот штамм более заразен из-за увеличения скорости роста и ускользания от иммунной системы. По данным ВОЗ, частота выявления «Эриса» в мире на сегодняшний день составляет около 17% от общего количества положительных тестов.
В этой связи в организации отметили, что странам не стоит отказываться от мер по недопущению распространения COVID-19.
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Симптомы “Эриса”
Проявления заболевания новым штаммом коронавируса схожи с симптомами простуды. Болезнь протекает чаще в легкой, а нередко и вовсе бессимптомной форме.
Спустя 2-3 дня или уже на будущие сутки от момента заражения могут наблюдаться следующие проявления COVID-19:
- нарушение носового дыхания, чихание;
- чувство першения и болезненные ощущения в горле;
- общая слабость, утомляемость, снижение работоспособности;
- умеренная головная боль,
- диарея;
- боль в мышцах;
- сухой кашель;
- тошнота, рвота;
- познабливание, лихорадка;
- воспаление слизистой оболочки глаз;
- высыпания на теле;
- потеря вкуса и способности улавливать запахи.
Температура при инфицировании в большинстве случаев не превышает 38 °С. В осложненных случаях она может подниматься до более высоких значений, присоединяется затрудненное дыхание, усиливается кашель, появляются ощущение стеснения и боль в груди.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Минздрав объявил о планах создать белорусскую вакцину от гриппа и том, что слышно про вакцину от Covid-19:
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