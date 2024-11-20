Витамин С не помогает при простуде? Химик призвала не добавлять лимон в чай

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Опубликовано: 20.11.2024 12:23 , Обновлено: 20.11.2024

С приходом холодов и сезона простуд многие белорусы прибегают к народным средствам для борьбы с ОРВИ. В их числе пресловутый чай с лимоном. Предполагается, что цитрус насыщает напиток витамином С, который и должен помочь в борьбе с вирусами. Однако химик Александра Франц предупредила: рассчитывать на лечебный эффект от такого народного метода не стоит. Почему?

По словам химика Александры Франц, которая активно ведёт блог в TikTok, чай с добавлением лимона не помогает при простудных заболеваниях. Это связано не только с тем, что витамин C, содержащийся в лимоне, разрушается при термическом воздействии, но и с тем, что аскорбиновая кислота, как таковая, не помогает при простуде.

По мнению эксперта, целебный эффект, который некоторые могли ощутить от употребления чая с лимоном, на самом деле связан с “тёплым и обильным питьём”, которое действительно помогает во время простуды, а также с эффектом плацебо, который “никто не отменял”.

Кроме того, укоренению мифа о целебном свойстве витамина С посодействовал и американский химик Лайнус Полинг.

[info_b]В 1970 году Линус Полинг издал книгу “Витамин C и здоровье”, в которой изложил свои доводы в пользу приёма аскорбиновой кислоты при простудах. Учёный основывался лишь на своем опыте назначения витамина C врачом и замеченном эффекте выздоровления. Книга Полинга стала бестселлером, и он начал активно пропагандировать приём витамина C, а также читать лекции, посвященные этому вопросу, что вызвало критику и недовольство американского медицинского сообщества.[/info_b]

На самом же деле, метаанализы витамина C, проведённые исследователями, показали, что он “не ускоряет ход естественных процессов” при простуде и не даёт организму никаких преимуществ в борьбе с ней, пояснила химик.

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Что говорят врачи и исследования?

Немецкие учёные в 2023 годуподелились свежими выводами на тему того, предотвращает ли витамин С простуду. Согласно 29 проведённым исследованиям, приём витамина С каждый день для профилактики простуды не защитит большинство людей от простуды.

Он лишь немного сокращает время болезни. Если начинать принимать витамин С, когда у вас уже есть симптомы простуды, это не окажет никакого эффекта.

«Исследования последних лет показывают, что ежедневный приём витамина С (200 мг в сутки) в сезон простудных заболеваний не помогает предотвратить их развитие, однако может помочь быстрее справиться с болезнью – сократить количество «простудных» дней на один или два. Если вы уже заболели, витамин С даже в высоких дозах не повлияет на длительность или выраженность симптомов», - рассказала клинический фармаколог Светлана Шарова и посоветовала не спешить принимать витамин С в качестве пищевой добавки без рекомендации врача.

Врач отметила, что высокие дозы витамина С (более 2 г в сутки) могут вызвать тошноту, диарею, а также спровоцировать образование мочевых камней.

Если в ежедневном рационе присутствуют свежие овощи и фрукты, вероятно, организм получает необходимую норму аскорбиновой кислоты без дополнительного приёма.

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В среднем физиологическая потребность витамине С для взрослого человека составляет:

90 миллиграммов в сутки для мужчин,

75 миллиграммов для женщин.

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Аналогичного мнения придерживается и врач-иммунолог Андрей Продеус.

«Это не профилактическое и не лечебное средство при ОРЗ. Витамин C не помогает от вирусов», — рассказал он в эфире программы «Жить здорово!».

Эффективным народным средством для лечения простуды врач назвал малину, которая содержит противостоящие вирусам салицилаты.

«Салицилат — это те вещества, которые могут снизить температуру и облегчить ваше состояние. Это может быть симптоматическим лечением», — добавил он.

К слову, чай с лимоном не только не спасает от простуды, но и может принести вред организму. Так, например, в зеленый чай не следует добавлять дольки или сок лимона. При соединении этих ингредиентов образуется цитрат алюминия, оказывающий негативное воздействие на центральную нервную систему.

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