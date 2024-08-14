Эта популярная добавка делает зелёный чай опасным химраствором. А кому нельзя пить совсем?

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Опубликовано: 14.08.2024 15:46 , Обновлено: 14.08.2024

Зелёный чай является одним из самых популярных напитков, чью пользу широко признают во всём мире. Однако немногие знают, что этот напиток обладает рядом побочных эффектов и противопоказаний. Более того, добавления некоторых ингредиентов стоит и вовсе избегать, чтобы не сделать его токсичным. Кому не следует пить зелёный чай и почему?

Зеленый чай наделён множеством полезных свойств. Это ценный источник антиоксидантов, которые эффективно борются со свободными радикалами. Он укрепляет иммунитет и препятствует развитию инфекций. Содержит витамины и минералы. Регулярное употребление зелёного чая положительно влияет на обмен веществ, уменьшает жировую ткань, поддерживает правильное функционирование печени, помогает выводить токсины из организма и снижает уровень сахара.

Более того, зелёному чаю приписывают антиатеросклеротические свойства и даже причисляют к продукту, который снижает риск появления рака.

Тем не менее, зелёный чай может вызвать множество побочных эффектов. Он может вызвать негативные последствия у людей, борющиеся с различными хроническими заболеваниями и постоянно принимающих лекарства. Употребление слишком большого количества зелёного чая может вызвать головные боли, проблемы с желудком или беспокойство. Так кому же не следует пить этот напиток?

Новость Телеграф

Кому нельзя пить зелёный чай?

Употребление зелёного чая может привести к анемии . Дубильные вещества, содержащиеся в листьях Camellia sinensis, из которого получают зелёный чай, могут препятствовать всасыванию железа из пищеварительного тракта. Поэтому зелёный чай не следует подавать во время еды.

Также этот вид чая содержит кофеин , который улучшает концентрацию внимания и оказывает стимулирующее действие. Однако люди, чувствительные к этому веществу, могут испытывать побочные эффекты, такие как беспокойство или бессонница.

Беременным и кормящим женщинам также следует избегать зелёного чая. Напиток может тормозить всасывание фолиевой кислоты, необходимой для правильного развития плода.

Ещё одной категорией людей, кому стоит ограничить употребление зелёного чая, являются те, кто испытывает проблемы с желудком . Содержащиеся в составе этого напитка вещества стимулируют выделение пищеварительных соков, которые могут раздражать желудок.

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С чем не следует сочетать зелёный чай?

Зелёный чай не следует принимать с какими-либо лекарствами , поскольку он может взаимодействовать с ними. Всегда читайте буклеты, прилагаемые к вашим лекарствам, а лучше всего проконсультируйтесь с врачом.

Людям, регулярно принимающим лекарства, которые стимулируют нервную систему либо борющимся с некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и аллергией, ни при каких обстоятельствах не следует сочетать свои лекарства с зелёным чаем. Настой также может снижать действие психотропных препаратов.

В зеленый чай не следует добавлять дольки или сок лимона . При соединении этих ингредиентов образуется цитрат алюминия, оказывающий негативное воздействие на центральную нервную систему.

[info_b]Стоит отметить, что концентрация цитрата алюминия при употреблении чая с лимоном не так высока. Однако учёные полагают, что соли алюминия могут накапливаться в организме годами и наносить непоправимый вред. Например, вызывать развитие почечной недостаточности, болезнь Альцгеймера или рака молочной железы. Тем не менее полученные в ходе исследований данные получились противоречивыми и требуют дальнейшего изучения. [/info_b]

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