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Химик призвала не гасить соду уксусом. Вот что нужно делать, чтобы выпечка поднялась лучше

Химик призвала не гасить соду уксусом. Вот что нужно делать, чтобы выпечка поднялась лучше
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Бесчисленное количество бездрожжевой выпечки, в которой необходимо добиться эффекта пышности теста, невозможно представить без такого ингредиента как сода. Одни предпочитают гасить её уксусом, другие добавляют без гашения, а третьи и вовсе не приемлют ничего, кроме покупного разрыхлителя. Химик Александра Франц рассказала в TikТok, как действует сода при добавлении в тесто и почему гасить её уксусом - не лучшая идея.

Химик Александра Франц часто поднимает вопросы, касающиеся использования косметических и пищевых продуктов, предметов быта и рассказывает на своих страничках в соцсетях об их воздействии на здоровье человека. В одном из роликов в TikTok эксперт решила дать компетентное объяснение на вопрос о том, чем отличаются действие соды и разрыхлителя и нужно ли гасить первую уксусом при приготовлении выпечки.

Что происходит, если в тесто добавить соду?

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В момент, когда под рукой нет разрыхлителя, многие кулинары просто заменяют его содой, которую дополнительно могут гасить уксусом. Однако правильно ли такое действие и нужно ли гасить соду уксусной кислотой, часто непонятно. Ведь если гасить, то тесто как будто поднимается хуже, а если не сделать этого, то в выпечке может ощущаться привкус соды.

В то же время не все хотят прибегать к использованию магазинного разрыхлителя. Во многом это связано с добавками с приставкой Е в его составе. Какое же действие будет верным?

Как объяснила химик Александрай Франц, добавка Е 500 в разрыхлителе - это ничто иное, как гидрокарбонат натрия, то есть сода. Именно этот элемент обеспечивает поднятие теста. А точнее, его реакция с выделением углекислого газа. Запускается она двумя способами.

Первый - термический . При температуре выше 60 градусов сода начинает распадаться с образованием углекислого газа, воды и карбоната натрия. Реакция при этом не будет ярко выраженной, а образующийся в процессе карбонат натрия, придаёт выпечке щёлочность, а при большом количестве - горечь.

Второй способ вызвать реакцию с выделением углекислого газа - добавить кислоту . В случае с добавлением уксусной кислоты реакция будет ярко выраженной, и при её действии своеобразный запах соды исчезнет.

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Почему не нужно гасить соду уксусом?

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Как отметила химик, уксус - не единственная кислота, которой можно вызвать нужную реакцию. При этом добавление именно уксуса - не лучший вариант для такой затеи.

Всё дело в том, что при гашении соды уксусом реакция с выделением углекислого газа произойдёт слишком стремительно и нужного результата с поднятием теста можно и не добиться.

“Если вы решаете гасить соду уксусом перед тем, как добавить ее в тесто, то будьте готовы к тому, что тесто не поднимется, нечему его поднимать будет”, - рассказала Александра Франц

В случае с магазинным разрыхлителем катализатором реакции выступает добавка Е450 (пирофосфат натрия). В сухом виде два элемента не взаимодействуют друг с другом, но при добавлении воды реакция запускается и происходит более умеренно, обеспечивая необходимую пышность выпечки.

[info_b]Стоит знать, что добавка в Е450 выполняет множество функций в пищевой промышленности и выступает в качестве стабилизатора, эмульгатора, регулятора кислотности, закрепителя цвета, разрыхлителя и консерванта. Однако в США и Евросоюзе это соединение промышленникам запретили добавлять в пищу. Считается, что его регулярное и чрезмерное употребление вызывает дисбаланс кальция и фтора и может стать причиной развития серьёзных заболеваний. [/info_b]

Эксперт подчеркнула, что если добавлять соду в состав теста, в котором уже есть какой-то продукт, содержащий кислоты, (например, цитрусовые и их соки, клюква, малина, вишня, мед, кефир, йогурт, сметана, какао-порошок) то не нужно добавлять что-то для усиления эффекта и устранения запаха. Сода вступит в реакцию с уже имеющимися продуктами и реакция с выделением углекислого газа запустится.

Однако, если никаких кислот в составе нет, то нужно что-то добавить специально, но уксус, по словам эксперта, лучше не использовать из-за стремительности реакции.

В комментариях к видеоролику блогера многие пользователи поделились своими трюками для поднятия теста.

“Немного добавьте в тесто кефир или сметаны кислой. Молочная кислота делает свое дело”, - написала одна из девушек.

“Я просто мешаю соду + лимонка + мука и работает всегда лучше покупных разрыхлителей”, - рассказала про свой способ одна из подписчиц.

“Когда я пеку, допустим, бисквит - добавляю уксус в жидкую часть, соду - в сухую, когда замешиваю тесто - оно рыхлится”, - рассказала ещё одна пользовательница.

“А я гашу соду кипятком”, - написал ещё кто-то.

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