В TikTok завирусился тренд на самодиагностику "кортизолового лица". Как измерить белорусам?

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Опубликовано: 26.07.2024 16:01 , Обновлено: 26.07.2024

Пользователи TikТok начали массово диагностировать у себя отёкшее "кортизоловое" лицо, которое, по их мнению, является признаком высокого уровня "гормона стресса". Можно ли его измерить таким образом?

Постановка диагнозов в TikТok стало излюбленной практикой многих блогеров. Недавно завирусился новый тренд на самодиагностику “кортизолового лица” более известного как cortisol face.

По мнению пользователей, отёкшее и заметно округлившееся лицо, иногда с высыпаниями на коже говорит об избытке “гормон стресса” в организме.

Блогеры начали активно делиться фотографиями и видео своих лиц “до” и “после” и раздавать советы, как бороться с “кортизоловым лицом”.

Что говорят о “кортизоловом лице” эксперты?

Врач-терапевт Радж Дасгупта из университета в Южной Калифорнии считает, что отёкшее лицо не является только признаком высокого уровня “гормона стресса”, однако действительно может указывать на его избыток в организме.

“На уровень кортизола могут влиять многие факторы, среди которых качество и продолжительность сна, физические упражнения и общее состояние здоровья», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что этот гормон играет важную роль в регуляции обмена веществ и реакции иммунной системы человека на угрозы и стресс. Также эксперт отметил, что воспаления на лице также не могут быть свидетельством только лишь чрезмерной выработки кортизола в организме.

«Подавляющее большинство предполагаемых кортизоловых лиц на самом деле просто вызваны увеличением веса», — заявила доктор медицины и эндокринолог Кэролайн Мессер.

Она отметила, что в этом случае проблема решается изменением привычек питания, физическими упражнениями и лекарствами для снижения веса, которые должен назначить врач.

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«Огромная проблема в том, что так много людей пытаются поставить себе диагнозы сами. Колебания кортизола не так уж и важны, как это пытаются представить в сети», - заявил Сью Декотис, врач из Нью-Йорка, специализирующаяся на потере веса и гормональном здоровье.

Она подчеркнула, что пара бессонных ночей не имеет таких последствий для здоровья, как, например, посттравматическое стрессовое расстройство, хроническая тревога или депрессия, которые, по словам эксперта, «значительно изменяют циркадный ритм» и представляют угрозу для уровня кортизола, чаще всего у пожилых людей.

«Обсуждения в сети темы «кортизолового лица» иногда слишком упрощают причины отечности лица. Другие причины могут включать инфекции, аллергии, задержку жидкости из-за диеты, употребление алкоголя и побочные эффекты некоторых лекарств, которые вы принимаете», — добавил Радж Дасгупта.

Эксперты призвали относиться к медицинским советам, которые раздают блогеры в соцсетях со скепсисом и добавили, что даже если в отёчном лице виноват высокий уровень кортизола, не существует универсального решения, которое подойдет всем.

“Существуют проверенные способы диагностировать реальные отклонения от нормы кортизола. С помощью анализов крови, слюны или мочи, если ваш лечащий врач или эндокринолог сочтет это необходимым», — заверил Дасгупта.

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Где измерить уровень кортизола в Беларуси?

Измерить уровень кортизола можно, получив направление на сдачу соответствующего анализа у лечащего врача.

Узнать о количестве “гормона стресса” в своём организме можно и в платных лабораториях.

Так, например, в Helix можно сдать на исследование уровня кортизола венозную кровь. Стоимость такого анализа составляет 11.27 рублей. Он будет готов в течении нескольких дней.

Измерить кортизол можно и в лаборатории Invitro. Там цена такого анализа дороже - 23,10 рублей.

Диапазоны “гормона стресса” варьируются в зависимости от лаборатории, метода и материала анализа, но стандарты подразумевают следующие нормы:

Таблица: unclinic.ru

При обнаружении высоких показателей нужно обсудить лечение с врачом.

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