Пользователи TikTok по примеру белоруса начали массово переодеваться в гномов в магазинах. Что происходит?

🎥 Видео

Опубликовано: 25.07.2024 13:23 , Обновлено: 25.04.2025

В TikTok начали массово появляться ролики с гномами в разных общественных местах. Новый вирусный тренд, который покоряет соцсети, запустил белорус, проживающий в Польше.

Суть тренда состоит в том, чтобы появиться в виде гнома в каком-нибудь общественном месте и повеселить или удивить посетителей. Для этого пользователи соцсети перевоплощаются в гномов: надевают колпак, укутываются в своеобразный плащ, наносят грим в виде бровей и бороды, и передвигаются на корточках, чтобы выглядеть маленькими.

Первое подобное видео появилось ещё в июне. Блогер-белорус, известный в TikTok под ником crawly_possessed, посетил в образе гнома с сачком один из торговых центров в Варшаве. Это видео собрало более 100 миллионов просмотров.

После этого пранкер, вероятно, нащупал золотую жилу и продолжил снимать ролики на гномью тематику. Он посетил в образе гнома, который ищет эльфов, множество заведений и даже начал вводить в сюжет других персонажей.

Так, например, в последних видео с перевоплощениями в гнома Crawly начал посещать торговые центры с компаньоном. В видео начали фигурировать рыцари, с которыми гномы разыгрывают сценки сражения. Также Crawly появлялся верхом на крысе в одном из ТЦ.

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Все ролики неизменно сопровождаются отрывком из трека Misanthrop немецкой группы Blod Besvimelse & Heroin Makes Happy. В интернете эту звуковую дорожку уже успели окрестить Crawly Song.

Судя по всему, подобные пранки не всегда воспринимаются посетителями и работниками магазинов положительно. По некоторым видео заметно, что гномам нередко приходится бежать от преследования охраны либо терпеть реакцию от некоторых, не очень доброжелательно настроенным к розыгрышам посетителей.

Тем не менее интернет-публика по-прежнему воспринимает весёлые пранки блогера на ура, и они собирают миллионы просмотров и комментариев.

“Их боялась социофобия”, - написал кто-то под одним из роликов

“Лучше, чем квадробика”, - высказался ещё кто-то.

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Сейчас у Crawly уже более 5,4 миллиона подписчиков, и его идея ушла далеко за пределы одного блога.

В TikTok появилась масса видео от других “гномов” из разных стран, в том числе и из Беларуси.

Более того, вирусными стали образ гнома Crawly и сама тема мифических персонажей вроде эльфов, гоблинов и сказочных рыцарей. В сети начали появляться сгенерированные ролики с гномом в зелёном плаще, который забил гол на чемпионате, гномом, который стал персонажем игры, и не только.

Ранее Telegraf.news писал о том, что видеоролики с домашними питомцами неизменно набирают в соцсетях миллионы просмотров. На этот раз в TikTok стали вирусными видео с участием собак и их хозяев, где последние проверяют, положат ли их любимцы свои лапы им на руки. Как это выглядит?

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