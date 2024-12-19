В Латвии объявили эпидемию гриппа. Какова ситуация в Беларуси?

Опубликовано: 19.12.2024 12:13 , Обновлено: 19.12.2024

Латвийский Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) официально объявил о начале эпидемии гриппа в стране с 19 декабря 2024 года. На этот шаг ведомство пошло после того, как число случаев заболевания гриппом на прошлой неделе перешагнуло эпидемический порог. Узнали, как складывается ситуация с сезонными простудами и вирусами в соседней стране и в Беларуси.

Проанализировав данные мониторинга по гриппу, Covid-19 и другим острым респираторным вирусных инфекциям (ОРВИ) за прошедшую неделю, латвийский SPKC зафиксировал “значительный рост” числа случаев заболевания гриппом.

Так, в одной лишь столичной Риге к доля положительных проб на грипп выросла почти в 5 раз - с 2,9% до 10,2%. Количество больных гриппом за две недели выросло до 107,3 ​​случая на 100 тыс. жителей при установленном эпидемическом пороге в 100 случаев на 100 тыс. жителей, что вынудило власти объявить о начале эпидемии.

Это значит, что теперь визиты терапевтов и педиатров к больным гриппом на дом могут оплачиваться из государственного бюджета (пациентам лишь нужно заплатить фиксированную государственную пошлину за визит в размере 2,85 евро, то есть чуть больше 10 рублей в эквиваленте).

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При этом среди детей, по словам латвийских специалистов, сейчас больше всего распространен не грипп, а сезонные ОРВИ. На прошлой неделе самая высокая заболеваемость зарегистрирована среди детей в возрастной группе от 0 до 4 лет.

По данным SPKC, быстрый рост активности вируса гриппа зафиксирован и во многих других странах Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). По их данным, интенсивность гриппа везде растет в течение последних четырех недель, а средняя доля положительных тестов среди первично обратившихся пациентов ЕС и ЕЭЗ составляет 10%, что также указывает на сезонное начало эпидемии гриппа и за пределами Латвии.

Каковая ситуация с гриппом в Беларуси?

Свежую информацию по заболеваемости острыми респираторными инфекциями 19 декабря как раз обнародовал Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. По информации центра, в белорусской столице сейчас заболеваемость “характеризуется низкой интенсивностью”, причём больше половины болеющих (более 60%) - это дети.

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Столичные специалисты отметили “активную циркуляцию” вирусов негриппозной этиологии:

риновирусы,

респираторно-синцитиальные вирусы,

аденовирусы,

вирусы парагриппа .

А вот случаи вируса гриппа В, по их словам, в Минске пока единичны.

Министерство здравоохранения об ухудшении ситуации с заболеваемостью гриппом также пока не сообщало.

Ранее Telegraf.news рассказал, что по оценкам Минздрава, пик респираторных инфекций, в том числе гриппа, в Беларуси придётся на конец января – начало февраля.

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