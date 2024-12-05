«Несколько вдохов – летальный исход» - Минздрав ответил на слухи среди белорусов о брендовых пробниках духов

Опубликовано: 05.12.2024 10:39 , Обновлено: 05.12.2024

Министерство здравоохранения поделилось в своем Telegram-канале сообщением, где отвечали на слухи о брендовых пробниках духов, которые якобы бросают в почтовые ящики. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Народный антифейк".

Там назвали это “рассылкой фейка” в Viber и сказали, что сообщения получают в основном россияне, “но отголоски этой истории уже появились и в Беларуси” (как именно, не уточнили).

Скриншот: Telegram-канал "Народный антифейк"

В опубликованном скриншоте [link href=“https://t.me/minzdravbelarus/25155” target=“_blank” rel=“noopener”] есть [/link] сообщение, в котором утверждают, что это такая “новогодняя акция” - бросать в почтовые ящики пробники духов “известных брендов”. “Открывать их и нюхать нельзя. Несколько вдохов приводит к летальному исходу”, - написал неизвестный.

В канале “Народный антифейк” призвали не верить этой информации и “не тиражировать явные фейки”. “В 90-е по такой же схеме пугали канцелярскими кнопками с «кровью, зараженной СПИДом», которые якобы приклеивали к кнопкам лифта”, - добавили там.

Ранее Telegraf.news писал, что в официальном Telegram-канале УВД Витебского облисполкома в марте опубликовали сообщение, в котором утверждали, что как минимум в одном районе Беларуси жителей напугали взрывающимися фонариками. Там назвали такую информацию “фейком”.

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Также мы рассказывали, что в УВД Брестского облисполкома сообщили о “новой угрозе” в Telegram — “троянских фотографиях”. Правоохранители пояснили, что это, как распознать и что делать, если сообщение с таким файлом пришло в мессенджере.

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