В Европе мужчина умер от геморрагической лихорадки Крым-Конго после укуса клеща. Стоит ли опасаться белорусам?

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Опубликовано: 01.08.2024 13:08 , Обновлено: 14.11.2024

В Испании умер мужчина, обратившийся в больницу с тревожными симптомами после укуса клеща. Оказалось, он был инфицирован вирусом Конго-крымской геморрагической лихорадки. Что это за заболевание и стоит ли боятся белорусам?

Летние месяцы благоприятствуют активности клещей, которых можно встретить, в частности, в лесах и парках. Эти паразиты представляют угрозу, передавая различные заболевания. Как сообщили в El Pais, 19 июля в больницу Ла-Паса с высокой температурой и недомоганием после укуса обратился 74-летний мужчина из Испании. Как выяснилось, причиной стало опасное заболевание.

Врачи установили, что 74-летний мужчина заразился геморрагической лихорадкой Крым-Конго в результате укуса клеща. В результате была задействована система быстрого оповещения населения, а образцы были отправлены в Национальный микробиологический центр для подтверждения инфекции. 22 июля врачи перевели пациента в изолятор больницы.

Министерство здравоохранения сообщило, что на тот момент состояние мужчины оставалось стабильным, а люди, контактировавшие с ним, оставались под наблюдением, чтобы исключить возможность заражения. По заверениям, вирус не распространился ни на кого другого. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь 74-летнего человека не удалось.

[info_b]Первые два случая этого заболевания в Испании были подтверждены в 2016 году: это был 62-летний мужчина, который умер после укуса клеща и медсестра, которая ухаживала за ним во время его госпитализации, после контакта с его жидкостями.[/info_b]

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Симптомы заболевания геморрагической лихорадкой Крым-Конго

Заболевание впервые выявлено в 1944 году в Крыму. Возбудителя определили в 1945-м. В 1956 году в Конго было выявлено схожее заболевание. Исследования этого вируса установили его полную идентичность с вирусом, обнаруженным в Крыму.

Как сообщили в испанском управлении здравоохранения, человек может заразиться геморрагической лихорадкой Крым-Конго в результате укуса клеща или прямого контакта с кровью и биологическими жидкостями инфицированных людей. Заболеть можно также в результате отсутствия надлежащих процедур в больнице или при контакте с инфицированными животными или их мясом.

Период развития заболевания длится от одного до 13 дней, в зависимости от того, происходит ли заражение через укус клеща (1-3 дня) или через контакт с кровью и биологическими жидкостями (3-7 дней).

Изолированный пациент с диагнозом Конго-Крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ).

Симптомы заражения геморрагической лихорадкой Крым-Конго включают:

высокую температуру;

озноб;

боли и скованность в мышцах;

головную боль и головокружение;

боль в глазах;

застой конъюнктивы;

светобоязнь;

боль в животе;

диарею;

тошноту или рвоту;

боль в горле;

дезориентацию;

агрессию.

За этим следует подавленное настроение, слабость и вялость. Тяжелые случаи характеризуются геморрагическими симптомами. Смертность при этом заболевании составляет от 5 до 30 процентов (по некоторым данным от 2 до 50%).

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Стоит ли опасаться жителям Беларуси?

Telegraf.news не нашел данных о заражении геморрагической лихорадкой Крым-Конго в Беларуси.

При этом на сайте Министерства здравоохранения Беларуси есть список стран и регионов, в которых регистрировались случаи этого заболевания. Среди них, например:

Россия;

Франция;

Грузия;

Индия

и другие.

В свою очередь по информации на сайте Старобинского лесхоза, вспышки заболевания на территории России ежегодно бывают в Краснодарском и Ставропольском крае, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в республиках Дагестан, Калмыкия и Карачаево-Черкесии. Заболевание также встречается на юге Украины и в Крыму.

[info_b]Напомним, что после укуса клеща есть риск заразиться энцефалитом и болезнью Лайма.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что каждый год о клещах говорят так много, что кажется, будто все знают об опасности их укуса всё. Также общеизвестно, что после прогулки или пребывания на свежем воздухе необходимо осмотреть кожу. Однако есть несколько очень необычных мест, которые любят клещи. Врачи назвали некоторые их них.

Врачи назвали необычные места на теле, куда впиваются клещи. Что еще проверять, кроме мочки уха и пупка?