Этот домашний репеллент спасёт от клещей и вас и питомца. Как приготовить?

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Опубликовано: 30.05.2024 19:07 , Обновлено: 30.05.2024

Тёплая пора года, неспешные прогулки по парку и лесу. Все эти приятные моменты омрачаются, когда на теле обнаруживаются клещи. В иной раз заметить их вовремя не удаётся, и тогда приходится принимать меры: проводить исследования, принимать лекарства. Избежать атак опасных кровососов можно благодаря специальным средствам, запах которых отобьёт у них желание посещать поверхность вашего тела. Однако не всегда такие средства безопасны либо находятся поблизости. К счастью, вы можете приготовить эффективное средство для отпугивания клещей самостоятельно. Оно станет более дешёвой и натуральной альтернативой химическим репеллентам, и вы сможете защитить им не только себя, но и своих домашних питомцев.

Противоклещевая смесь: из чего ее приготовить?

Вы можете приготовить эффективную смесь, отпугивающую клещей, которую можно использовать для опрыскивания или протирания кожи. Для этого вам понадобятся эфирные масла. Вероятно, вы хотя бы раз использовали их в качестве освежителей воздуха, например, в ароматическом камине. Оказывается, с ними тоже можно приготовить репеллент от клеща. Это дешевый и быстрый аналог химических средств.

Наиболее эффективными маслами против клещей (но и блох) являются:

лимонное масло,

базиликовое масло,

масло герани,

масло перечной мяты,

эвкалиптовое масло,

лавандовое масло.

Стоит использовать сразу 3, 4 или даже больше масел, чтобы смесь стала еще более эффективной. Сочетание ароматов, возможно, будет не самым приятным (или наоборот – вы создадите что-то необычное), но от клещей оно сработает безотказно.

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Рецепт смеси против клещей

Если хотите приготовить спрей, смешайте выбранные масла с водой (достаточно 250 мл). Сделайте смесь и залейте её в портативный распылитель, который можно будет брать с собой.

Вы также можете смешать их с плоской ложкой масла ши или кокосового масла и втирать в кожу. Особое внимание уделите лодыжкам и местам, где чаще всего обнаруживаются клещи – за ушами, под мышками, на сгибах локтей и коленей, а также в паху и на животе.

Что касается масел, добавьте по 5-7 капель каждого. Также помните, что некоторые из них могут вызывать кожную реакцию, поэтому сначала проверьте, не вызывают ли они у вас раздражения.

Вы также можете смешать масла с масляной основой — например, подойдет масло жожоба, миндаля или кокоса в жидкой форме. Будьте осторожны, чтобы не испачкать одежду этой смесью.

Смесь от клещей и блох для собаки или кошки

Вы также можете сделать эффективный домашний репеллент для своего питомца. Помните, что клещи у собак или кошек также могут стать причиной ряда заболеваний, зачастую очень серьезных. Поэтому важно защитить их от вредителей.

Однако не используйте эфирные масла в том же количестве, что и для человека. Кожа вашего питомца может отреагировать совершенно по-другому. Вместо этого используйте 2–3 капли выбранного вами масла (лучше всего подойдет лавандовое или эвкалиптовое) и смешайте их с травяным отваром.

Свежие веточки розмарина, тимьяна и мяты залейте 200 мл горячей, но не кипятка. Настаивайте под крышкой около 10-15 минут, затем перелейте в распылитель. Добавьте выбранное масло и наносите на шею вашего питомца перед каждой длительной прогулкой и во время похода.

Если у вас есть кошки, гуляющие на улице, нанесите препарат перед их уходом и сразу после возвращения вашего питомца домой.

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