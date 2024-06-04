Как отпугнуть клещей со своего участка? Посадите эти 3 растения

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Опубликовано: 04.06.2024 08:49 , Обновлено: 04.06.2024

Тёплая пора и прогулки в лесу неизменно сопрягаются с рисками повстречать клеща. Столкнуться с опасными паразитами можно, даже гуляя по собственному саду. Чтобы обезопасить свою территорию от клещей, стоит не только регулярно обкашивать траву, но и посадить ряд растений, которые отпугнут кровососов. Посадив эти три растения в саду, вы не только украсите свой приусадебный участок и внесёте лепту в вопрос безопасности от клеща, но и вырастите материал для создания лекарственных чаёв, специй и не только. Что это за растения?

1. Пижма

Запах и вкус пижмы неприятны и отпугивают клещей. Когда клещи находятся рядом с пижмой или чувствуют ее запах, они обычно всячески избегают этого места. Вы вполне можете посадить это растение по периметру вашего двора, особенно если он находится рядом с лесистой местностью. Пижма является лекарственным растением и может принести пользу вашему здоровью. В фармакологии она широко применяется как противогельминтное и желчегонное средство. Комплекс биологически активных веществ цветков пижмы оказывает также противомикробное, противовоспалительное действие.

2. Лаванда

Клещам не нравится запах лаванды. Растение содержит эфирные масла, особенно линалоол и линалилацетат, которые отвечают за его характерный запах. Аромат оказывает репеллентное действие на нервную систему клещей и поэтому действует как естественный отпугиватель для них и других насекомых. Посадка этого растения будет крайне полезной, ведь помимо этого, оно красиво и несёт и много других преимуществ. В частности, вы можете использовать цветки лаванды для создания чая либо ароматизированных саше для ваших подушек и шкафа. Лаванда известна своими успокаивающими свойствами и приятным ароматом, который очень популярен в косметологии и парфюмерии.

3. Розмарин

Розмарин имеет сильный ароматный запах. Содержащиеся в нем эфирные масла могут вызвать раздражение у клещей и нарушить работу их органов чувств. Это крайне полезное растение, которое также может послужить источником для создания лечебного чая, а также выступить в виде ароматной специи к вашим блюдам.

Ранее Telegraf.news писал о том, что каждый владелец приусадебного участка заинтересован в выращивании полезных овощей, фруктов и трав. Говоря о последних, стоит знать, что некоторые из них могут принести максимальную пользу для здоровья. Посадив эти три растения, вы не только обеспечите себя ароматными специями в течении года, но и вырастите материал для по-настоящему целебного чая. Какую пользу принесут розмарин, орегано и шалфей? и как приготовить из них лекарственный напиток?

Посадите эти 3 растения — и вы принесёте неоценимую пользу для своего здоровья. Как их приготовить?