В «Белфармации» рассказали, какие импортные вакцины сейчас доступны белорусам

Опубликовано: 29.02.2024 18:39 , Обновлено: 29.02.2024

На предприятии РУП «Белфармация» поделились информацией, какие импортные вакцины сейчас есть на аптечном складе и когда планируются новые поставки.

Учреждения здравоохранения республики запрашивают прививки самостоятельно. Они, в том числе, ориентируются и на спрос среди пациентов, поскольку речь идет о платных вакцинах.

Уже в марте в «Белфармации» ожидают поставок французской прививки «Инфанрикс» от коклюша, дифтерии и столбняка. А сейчас на складе есть французские «Гексаксим» и «Тетраксим», канадская «Адасель».

От ветрянки имеется китайская Varicella.

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От вируса папилломы человека на аптечном складе в наличии бельгийская вакцина «Церварикс». Она защищает от двух онкогенных штаммов, которые могут вызвать рак шейки матки. Также в таких случаях применяют вакцину «Гардасил». Она – от четырех штаммов. Ее в учреждения здравоохранения отгрузили в феврале, новую поставку ожидают в начале весны.

Для профилактики менингококковой инфекции используют вакцины «Менактра» и «Труменба». «Менактра» на аптечном складе есть сейчас, отгрузку «Труменбы» ожидают в марте.

Также в наличии вакцины от пневмококковой инфекции «Синфлорикс» и «Превенар».

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Детскую вакцину для профилактики гепатита А «Хаврикс» ожидают в начале марта, а для взрослых на складе есть.

Прививки из Национального календаря в Беларуси делают бесплатно. Если человек хочет привиться вакциной другого производителя, это можно сделать платно. Однако такие вакцины не всегда есть в наличии.

Ранее Телеграф писал, что заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко заявил, что корь распространяется среди, в том числе, тех белорусов, кто по религиозным соображениям отказался от прививок. По его словам, в стране нет эпидемии, но должна быть “настороженность”.

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