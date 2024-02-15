Панацея? Испанские ученые заявили, что создали антитело от всех штаммов Covid-19

Опубликовано: 15.02.2024 14:55 , Обновлено: 15.02.2024

Исследовательская группа из НИИ больницы дель Мариз в Барселоне заявила, что разработала антитело, способное нейтрализовать все существующие варианты вируса Covid-19, включая любые подвиды омикрона. Если заявленное подтвердится на практике, такое открытие возымеет огромное значение с учетом способности вируса к мутации. Поскольку создаваемые вакцины обычно «не поспевают» за новыми штаммами.

Ученые синтезировали антитело под названием «17T2». Оно было выделено из крови пациента, заразившегося в марте 2020 года, и в ходе исследований продемонстрировало способность нейтрализовать вирус Covid-19 во всех его вариантах. Проще говоря, «17T2» связывается с вирусом и блокирует его.

«Такое антитело особенно важно для людей, не реагирующих на вакцины или имеющих слабый иммунитет», – сообщила руководитель исследования доктор Джулиана Магри. И добавила: «Это открытие может стать переломным моментом в борьбе с Covid-19, поскольку появится эффективное лечение даже в случае появления новых мутаций вируса».

Исследователи уже запатентовали новацию и ведут переговоры с фармацевтическими компаниями не только о клинических испытаниях, но даже и о производстве.

Ранее Телеграф писал, что замдиректора по научной работе РНПЦ онкологии и медрадиологии Сергей Красный рассказал о связи между количеством новых выявленных случаев онкологических заболеваний и распространением пандемии Covid-19. Данные привел за 2020-2021 «пандемийные» годы. И – с 2022 по нынешнее время.

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