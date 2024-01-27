"Связана с религиозными общинами" - В Минздраве рассказали, что происходит с распространением кори в Беларуси

Опубликовано: 27.01.2024 07:56 , Обновлено: 26.01.2024

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко заявил, что корь распространяется среди, в том числе, тех белорусов, кто по религиозным соображениям отказался от прививок. По его словам, в стране нет эпидемии, но должна быть "настороженность".

“В связи с тем, что заболевание очень контагиозно, все эти пациенты с подозрением на корь госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы. Это говорит о том, что настороженность должна быть. А на сегодня она должна быть и в виду того, что еще отмечается рост острыми респираторными инфекциями в Беларуси”, - рассказал Александр Тарасенко о ситуации в Лиде и Беларуси.

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Всего, по данным Минздрава, в стране зафиксировано 204 случая заболевания корью. Из них 62% - в Брестской области, 16% - в Могилевской, затем идёт - Гродненская область.

“В Брестской области ситуация по кори связана, в том числе с религиозными общинами. Речь идет о ярых отказчиках от вакцинации”, - сообщили в Минздраве. По словам Тарасенко, около 43% из всех заболевших оказались дети от 7 до 17 лет, а 30% - люди от 18 до 40 лет.

В Минздраве заверили, что проверяют всех контактировавших с заразившимися. “Настоятельно рекомендуем тем, кто попал в группу контактных при отсутствии сведений о вакцинации или отсутствии сведений о перенесенном заболевании вакцинироваться. И рекомендуем родителям не отказываться от вакцинации детей. Прививку против кори делают в год и в шесть лет. Конечно, могут быть медицинские противопоказания, но в основном они временные. Само заболевание в 40% случаев дает серьезные осложнения”, - призвал главный санитарный врач.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе Минздрава Беларуси сообщили, что смогли завезти в страну вакцину для профилактики кори из Бельгии. И это помимо двух уже доступных: вакцина (корь, краснуха и паротит) Serum Institute of India (Индия), вакцина Вектор ГНЦ ВБ (Россия).

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