В Беларуси многие сладости перестали считать шоколадом. Почему и что искать на этикетке?

Опубликовано: 26.07.2023 13:49 , Обновлено: 26.07.2023

С 25 июля 2023 года в Беларуси начали действовать новые требования к шоколаду и шоколадной продукции. Теперь некоторые сладости не будут больше считаться шоколадными, а ряд ингредиентов, которые производители до сих пор могли добавлять в состав шоколадной продукции, оказались под запретом. Для чего это сделали и на что теперь обращать внимание белорусам на упаковке сладостей, чтобы быть уверенным в том, что покупаешь точно шоколад, а не некий "продукт".

Новые нормы для производителей шоколада были введены после вступления в силу обновлённого технического регламента Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции”, сообщили в Государственном комитете по стандартизации Беларуси.

Изменение устанавливает отдельные требования и идентификационные признаки для шоколада, шоколадных изделий, шоколадной глазури, шоколадной массы и какао-продуктов. Теперь в Беларуси официально будет существовать семь разновидностей шоколада и для каждой из них (за исключением белого шоколада) были установлены минимальные значения содержания общего сухого остатка какао :

горький (или черный) – не менее 55%;

темный – не менее 40%;

обыкновенный – не менее 35%;

сладкий – не менее 30%;

молочный – не менее 25%;

экстрамолочный – не менее 20 %.

В белом шоколаде какао тертое или какао-порошок не содержится, а вот масла какао должно содержаться не менее 20%, сухого молочного остатка - не менее 14% (в том числе не менее 2,5% молочного жира).

Что касается шоколадных изделий , в соответствии с новым техрегламентом, к ним относятся кондитерские изделия с содержанием не менее 25% (от общей массы) отделяемой составной части шоколада.

К какао-продуктам отнесли:

какао тертое,

масло какао,

какао-порошок,

какао-крупку,

какао-жмых.

Требования к шоколаду в порошке закреплены следующие:

порошок тонкоизмельченный,

содержание общего сухого остатка какао не менее 29% (включая 15% и более масла какао).

В шоколаде с начинкой по новым правилам должно содержаться не менее 25% отделяемой от начинки наружной части шоколада. Хлебобулочные изделия, включая сдобу, мучные кондитерские изделия, а также мороженое, покрытые шоколадом, к шоколаду с начинкой, в соответствии с техрегламентом, не относятся.

Каких ингредиентов не должно быть в “настоящем шоколаде”?

С 25 июля 2023 года в Беларуси производителям шоколада и шоколадной массы и какао-продуктов запретили использовать следующие ингредиенты (именно на их теперь нужно обращать внимание в составе, чтобы убедиться в “правильности” покупаемого шоколадного продукта):

ароматизаторы, имитирующие вкус или аромат шоколада или какао-продуктов,

ароматизаторы, имитирующие вкус или аромат молока или сливок, молочного жира,

животные жиры (за исключением молочного жира).

Однако, в случае с последним компонентом производителям разрешили использовать эквивалентов масла какао или улучшителей масла какао SOS-типа, но лишь “в ограниченном количестве” (суммарная массовая доля не должна превышать 5%).

Как пояснили в Госкомитете по стандартизации, полностью завершить переход на новые правила производства компании должны в течение двух лет. Продукцию, которую выпустят с соблюдением старых техрегламентов в переходный период, производителям разрешат реализовать в течение установленного срока годности.