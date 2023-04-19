Можно ли называть белый шоколад шоколадом? Узнали, из чего его делают на самом деле

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 19.04.2023 07:20 , Обновлено: 18.04.2023

Полки магазинов ломятся от различных шоколадок. Наиболее ценными для здоровья являются десертные и горькие, поскольку в них содержится до 90% какао. Белый же шоколад его вообще не содержит, а ведь именно ему эта сладость обязана своим названием. Из чего же тогда делают эту сладость на самом деле и можно ли ее называть настоящим шоколадом?

Из чего делают белый шоколад?

В составе белого шоколада совершенно нет какао-порошка. В лучших сортах может содержаться максимум 33% какао-масла.

Вот что, как правило, входит в состав белого шоколада:

сахар;

сывороточный порошок;

молочный жир;

молоко сухое цельное;

эмульгатор (соевый лецитин);

ароматизатор;

14 - 33% какао-масла.

Также в продукт часто добавляют миндаль, фундук, печенье, кокосовую стружку и другое.

Важно знать, что некоторые производители добавляют в белый шоколад вместо какао-масла растительный жир, что негативно сказывается на вкусовых качествах.

Есть ли что-то полезное в белом шоколаде?

Белый шоколад в первую очередь является источником насыщенных жирных кислот, которые при избыточном употреблении вредны для здоровья. По словам экспертов, насыщенные жиры способствуют повышению уровня «плохого» холестерина, а значит, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца или атеросклероз.

При этом высококачественный белый шоколад содержит небольшое количество ненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6 , жирорастворимых витаминов (A, D, E и K) и минералов, таких как фосфор, кальций, железо, магний и калий.

По сравнению с темным шоколадом количество питательных веществ ничтожно мало.

Так можно ли называть белый шоколад шоколадом?

По факту белый шоколад на самом деле является шоколадоподобным продуктом , поскольку не содержит минимального количества какао для настоящего шоколада (35%)

Но ответ на вопрос, можно ли называть белый шоколад шоколадом не очевиден. Ведь с одной стороны, шоколад – это продукт, содержащий какао, с другой – процесс создания и традиции этого вида кондитерских изделий гарантируют ему этот статус.

Однако название все равно не должно нас путать. Нужно помнить, что белый шоколад не очень полезный, даже вредный для здоровья, поэтому при поиске на полках магазинов его следует выбирать осознанно.

Как выбрать качественный белый шоколад?

При поиске белого шоколада хорошего качества обратите внимание на состав. На этикетке должны быть указаны только ингредиенты, необходимые для изготовления шоколада: какао-масло, молоко, сахар и, возможно, добавки.

Качественный продукт можно узнать и по цвету – вопреки названию, шоколад должен быть не белоснежным, а кремовым или цвета слоновой кости. Если продукт белого цвета, значит, вместо какао-масла использовались другие отвержденные растительные жиры – значит, мы имеем дело с некачественным продуктом с более плохими вкусовыми качествами.

Как сделать хороший белый шоколад в домашних условиях?

Если вы хотите быть уверенными, что белый шоколад хорошего качества, можно приготовить его самостоятельно.

Для этого вам понадобятся:

160 г масла какао;

250 мл сахарной пудры;

170 мл сухого молока (можно коровье, кокосовое или соевое);

дополнительные добавки (орехи, кокосовая стружка, изюм или другие сухофрукты).

Способ приготовления:

Первым делом нужно растопить какао-масло на водяной бане. После растворения он должен достичь температуры около 50°C. Затем поставьте его в холодильник и подождите, пока оно остынет примерно до 25°С. Время от времени помешивайте.

Сухое молоко просейте с сахарной пудрой и добавьте масло какао. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной консистенции.

Перелейте готовую массу в форму и посыпьте сверху начинкой на ваш выбор. Поставьте форму в холодильник и подождите, пока она затвердеет. Готово!