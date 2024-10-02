Сухой воздух, гипертония или травма? Врач назвал признаки носового кровотечения, которое нельзя игнорировать

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Опубликовано: 02.10.2024 10:00 , Обновлено: 02.10.2024

Носовые кровотечения - неприятное явление, которое некоторых людей может сопровождать на протяжении продолжительного времени. Кто-то не воспринимает этот симптом как что-то серьёзное. А меж тем характер кровотечения может указывать на самые разные проблемы со здоровьем. Британский врач-терапевт Лоуренс Каннингем объяснил, как понять, когда кровь из носа может сигнализировать о чём-то большем, чем просто сухой воздух.

Кровь из носа - явление, с которыми одни не сталкиваются практически никогда, а другие страдают достаточно часто. Помимо того, что эта неприятная проблема становится причиной уборки и стирки одежды, кровь из носа также может быть признаком серьёзных заболеваний. Британский терапевт Лоуренс Каннингем из Uk Care Guide, рассказал, с чем чаще всего связаны носовые кровотечения, когда этот симптом должен насторожить и как правильно помочь себе, чтобы остановить кровь.

Почему течёт кровь из носа?

Одной из самых частых причин носового кровотечения, по словам эксперта, становится сухость воздуха.

“Это может быть связано как с климатом, так и с использованием отопления в помещении, которое высушивает носовые оболочки и делает их более восприимчивыми к кровотечениям”, - объяснил доктор Каннингем.

Вторая, наиболее распространённая причина крови из носа - его травмирование. Например, кровь может пойти, если неудачно поковыряться в носу или слишком сильно высморкаться.

Для тех, кто испытывает проблемы с увлажнением носовых проходов, врач порекомендовал пользоваться назальными спреями и увлажнителем.

“Для профилактики важно поддерживать влажность носовых ходов. Я часто советую использовать солевой назальный спрей или увлажнитель, особенно в сухой среде. Избегайте ковыряния в носу и слишком сильного сморкания, а также используйте мягкую смазку на водной основе, например, вазелин для ноздрей, если они сухие”, - порекомендовал врач.

Например, оно может быть связано с гипертонией (высоким кровяным давлением), нарушениями свертываемости крови и даже некоторыми видами рака .

Хотя кровь из носа указывает на такие серьёзные состояния достаточно редко. Важно знать о такой возможности и понять, когда это явление должно насторожить, - отметил эксперт.

Напомним, что информация из интернет-источников носит ознакомительный характер и не должна быть поводом для самолечения. При возникновении тревожных симптомов и постановки точного диагноза необходимо обратиться к врачу.

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Когда кровь из носа должна насторожить?

По словам доктора Каннингема, для того чтобы отличить безобидное кровотечение из носа от возможного серьёзного заболевания, стоит обратить внимание на частоту и обстоятельства, связанные с этим яявлением.

Так, случайные носовые кровотечения, которые прекращаются в течение нескольких минут или происходят, когда нос очень сухой изнутри, обычно не должны вызывать сильного беспокойства. Они могут быть вызваны незначительными обстоятельствами, вроде таких, как падение температуры воздуха.

Однако если носовые кровотечения частые, сильные и длятся более 20 минут , это может могут указывать на что-то серьезное. Особенно актуально, если вы одновременно испытываете другие необъяснимые симптомы.

«Если кровь из носа возникает вместе с другими симптомами, такими как синяки, кровоточивость десен или необъяснимая потеря веса, очень важно обратиться за медицинской помощью. Постоянные и повторяющиеся носовые кровотечения могут быть признаком того, что за ними скрывается что-то более серьезное», - подчеркнул эксперт.

Также специалист отметил, что одним из аспектов, который может вызвать носовые кровотечения, может стать приём лекарств. Например, препараты для разжижения крови, такие как аспирин или антикоагулянты, могут увеличить вероятность появления крови из носа.

“Если вы принимаете такие лекарства и у вас часто бывают носовые кровотечения, стоит обсудить с врачом, нужно ли скорректировать режим приема лекарств”, - объяснил специалист.

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Как помочь при появлении носового кровотечения?

Однако есть несколько способов предотвратить и временно остановить носовые кровотечения, находясь дома. Вот как порекомендовал действовать для того, чтобы остановить носовое кровотечение доктор Каннингем:

Сядьте прямо и слегка наклонитесь вперед. Это предотвратит глотание крови, которое может раздражать желудок. Зажмите мягкую часть носа и удерживайте её около 10–15 минут. Это давление может помочь остановить кровотечение. Приложите холодный компресс к носу и щекам. Это может сузить кровеносные сосуды и замедлить кровотечение.

Для тех, кто испытывает проблемы с сухостью носа врач порекомендовал пользоваться нозальными спреями.

«Для профилактики важно поддерживать влажность носовых ходов. Я часто советую использовать солевой назальный спрей или увлажнитель, особенно в сухой среде. Избегайте ковыряния в носу и слишком сильного сморкания, а также используйте мягкую смазку на водной основе, например вазелин, для ноздрей, если они сухие», - рассказал доктор.

А вот ложиться на спину и запрокидывать голову во время кровотечения не следует, отметила врач-отоларинголог. Скандинавского центра здоровья Александра Королькова. Так кровь начнёт поступать в горло и может вызвать обильную рвоту, что только усилит носовое кровотечение.

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