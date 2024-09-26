Учёные назвали овощи, которые могут снизить артериальное давление. Сколько раз в неделю есть?

Опубликовано: 26.09.2024 12:10 , Обновлено: 15.10.2024

Повышенное артериальное давление, более известное как гипертония - состояние, с которым приходится жить и бороться многим людям. Постоянный приём медикаментов для борьбы с проблемой не лучшим образом сказывается на здоровье других органов. Однако одно из последних исследований учёных показало, что есть возможность улучшить состояние, включив в рацион регулярное потребление некоторых овощей. Что это за овощи и сколько их нужно есть?

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Земле от гипертонии страдают 1,28 млрд человек, причём больше половины этих людей не проходят лечения.

А меж тем повышенное артериальное давление - один из основных факторов многих серьезных заболеваний и болезней, включая болезни сердца и почек, инсульты, сердечную недостаточность и сердечные приступы.

Одной из основных причин гипертонии врачи называют питание, которое, как правило, содержит продукты с высоким содержанием соли.

Однако, как оказалось, некоторые продукты могут помочь изменить ситуацию, т.к. дают противоположный эффект.

Так, учёные из университета Эдит Коуэн в Австралии обнаружили, что регулярное употребление брокколи может помочь значительно снизить артериальное давление, особенно у людей среднего и пожилого возраста.

Крестоцветные овощи

Исследование показало, что около четырех порций крестоцветных овощей ежедневно в течение двух недель оказалось достаточно для того, чтобы заметно снизить систолическое артериальное давление.

В число крестоцветных овощей также входят цветная капуста, белокочанная капуста и кудрявая капуста . Такие овощи - богатый источник глюкозинолата - соединений, которые распадаются на биоактивный сульфорафан. Это вещество обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, и предыдущие исследования уже предполагали, что оно может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

«Увеличение потребления овощей широко рекомендуется для снижения риска сердечных заболеваний, и предыдущие наблюдательные исследования показали, что крестоцветные овощи, такие как брокколи, капуста и брюссельская капуста, имеют более тесную связь с более низким риском сердечных заболеваний, чем другие овощи. Однако, хотя эти овощи потребляются во всем мире, они обычно составляют небольшую часть от общего потребления овощей», - рассказала соавтор исследования Эмма Коннолли.

В исследовании приняло участи 18 человек в возрасте от 56 до 72 лет с умеренно повышенным артериальным давлением. Их разделили на две группы, каждая из которых придерживалась диеты, богатой крестоцветными овощами, и контрольной диеты.

В рамках исследования участники потребляли около 300 граммов (четыре порции) смеси брокколи, кудрявой капусты, цветной капусты и белокочанной капусты ежедневно в течение двух недель.

Эти овощи подавались в виде двух супов — одного на обед и одного на ужин.

Контрольная диета предполагала употребление эквивалентного количества корнеплодов и тыквенных овощей, таких как картофель, батат, морковь и тыква, также в виде супов.

Все участники носили манжету для измерения кровяного давления, которая автоматически фиксировала показатели через регулярные промежутки времени в течение дня и ночи.

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[info_b]После двух недель употребления крестоцветных овощей участники исследования показали среднее снижение суточного систолического артериального давления на 2,5 мм рт. ст. по сравнению с контрольной группой. Этот эффект был более заметен в дневное время, где среднее снижение составило 3,6 мм рт. ст.[/info_b]

Хотя такое снижение может показаться незначительным, на самом деле оно имеет важное значение для здоровья и может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Кроме того, исследование показало, что у участников, потреблявших крестоцветные овощи, уровень триглицеридов в крови был ниже по сравнению с теми, кто предпочитал корнеплоды и тыквенные овощи.

Поскольку повышенный уровень триглицеридов является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, это открытие указывает на то, что крестоцветные овощи могут иметь дополнительные преимущества для здоровья сердца, помимо снижения артериального давления.

Учёные отметили, что механизмы этих эффектов еще не полностью изучены, и для того чтобы определить, приносят ли пользу здоровью населения целевые рекомендации по увеличению потребления крестоцветных овощей, потребуются дополнительные исследования.

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