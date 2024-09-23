Стоматолог рассказал о 2 типичных ошибках, которые приводят к пожелтению зубов. Вот после какой еды нельзя чистить сразу

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Опубликовано: 23.09.2024 16:51 , Обновлено: 02.10.2024

Чистка зубов представляется делом нехитрым, но даже в этой ежедневной гигиенической процедуре многие склонны допускать ошибки. Стоматолог Ферах Хамид рассказал, какие 2 неверных действия его пациентов чаще всего становились причиной пожелтения зубов.

Поддержание белоснежной улыбки с возрастом становится всё более сложной задачей. Однако зубы могут выглядеть значительно белее, если не забывать соблюдать элементарные правила при их очистке. Например, обязательно смачивать щётку водой перед процедурой.

По словам стоматолога Aesthetique Dental Care Фераха Хамида, этот простой и, казалось бы, понятный шаг многие почему-то предпочитают игнорировать. А меж тем именно смачивание зубной щётки водой позволяет пасте распределиться по поверхности зубов как следует и сделать их чистку более эффективной.

«Чистка зубов определенным образом, например, без воды или сразу после употребления кислой пищи, со временем может привести к тому, что они станут менее белыми. Поначалу сухая чистка зубов может показаться эффективной для удаления поверхностных пятен, но без воды зубная паста плохо распределяется, что приводит к потускнению зубов», - рассказал стоматолог изданию Gloucestershire Live.

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Также он напомнил, что для того, чтобы дыхание было свежим, а полость рта - здоровой, не стоит забывать о регулярности и самой методике чистки зубов. Сам процесс должен производиться мягко и в течении 2 минут. Чистить зубы нужно дважды в день. А также хорошим решением будет использование противомикробного ополаскивателя или хотя бы зубной пасты с противомикробным эффектом.

Кроме того, важно осуществлять регулярный мониторинг здоровья полости рта и регулярно посещать стоматолога.

“Ежедневная чистка языка и уход за любыми зубными протезами, которые у вас могут быть, тоже важны. Соблюдение этих правил поможет предотвратить проблемы с зубами и сохранить отличное состояние зубов надолго», отметил стоматолог.

Эксперт подчеркнул, что не стоит также чистить зубы сразу после употребления кислой пищи. Такое действие может истончить зубную эмаль и обнажить более желтый слой под ним, делая зубы ещё более жёлтыми.

«Кислота размягчает эмаль, что может привести к повышенной чувствительности зубов или изменению их цвета. Чтобы избежать этого, лучше подождать некоторое время после употребления кислых продуктов, прежде чем чистить зубы. Это гарантирует, что эмаль останется крепкой, а зубы здоровыми», - рассказал врач.

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Эта простая привычка позволит зубам оставаться чистыми

А вот британский стоматолог Шаади Манучехри дала простой совет, который который позволит “сделать зубы белее, избежать неприятного запаха изо рта и снизить риск развития кариеса”.

По её словам, в течении дня после каждого приёма еды необходимо не забывать пить воду.

«После того, как вы поели, перекусили или выпили кофе или чай, очень важно выпить воды. Это смоет всё лишнее с зубов и гарантирует, что ваш организм будет вырабатывать необходимое количество слюны, чтобы иметь возможность гораздо быстрее выводить из полости рта все, что попало на ваши зубы», - рассказала она на своей страничке в TikTok.

Эксперт подчеркнула, что такая привычка будет намного эффективнее и полезнее той, в которой люди предпочитают носить пасту и щётку с собой и чистить зубы после каждого приёма пищи.

“Если вы так поступаете, вы на самом деле стираете свою эмаль и десны. Вам не нужно чистить зубы чаще двух раз в день по две минуты. Если вы будете чистить чаще, вы повредите свои зубы и десны”, - объяснила стомотолог.

Ранее Telegraf.news писал о том, что некоторые предпочитают чистить зубы сразу во время мытья в душе, полагая, что это отличный способ сэкономить время. Ведь таким образом одновременно выполняются сразу 2 гигиенических мероприятия. Однако врачи резко критикуют такую практику. Вот почему чистка зубов в душе может принести больше вреда, чем пользы.

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