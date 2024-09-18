В чём польза жевательной резинки? Врачи рассказали, насколько опасно её проглатывать

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Опубликовано: 18.09.2024 16:38 , Обновлено: 18.09.2024

Проглоченная жевательная резинка - один из самых известных страхов детства. Существует убеждение, что, попав в желудок, она может остаться там на долгие годы либо вызвать кишечную непроходимость. Но так ли это на самом деле? Рассказываем, что происходит с жвачкой, которая попала в желудок, и есть ли какая-то польза от её жевания.

Жевательная резинка по своему составу не похожа на большинство продуктов, которые люди употребляют в пищу. Она сделана из смеси синтетического каучука с добавлением ароматизаторов, подсластителей и смягчителей. Пищеварительная система не может полностью расщепить жевательную резинку. Однако большой угрозы в случае её проглатывания нет, считают эксперты.

Попавшие в желудок продукты подвергаются воздействию желудочных и пищеварительных ферментов. Этот процесс призван извлечь все питательные вещества из еды и подготовить всё для перехода в тонкую кишку. Хотя основа жевательной резинки не переваривается, желудок может частично расщеплять другие ингредиенты её состава, такие как подсластители и ароматизаторы.

Основа жевательной резинки практически не переваривается и проходит через пищеварительный тракт в относительно неповреждённом виде.

Некоторые полагают, что из-за этого жевательная резинка может остаться в желудке на годы, но это не так. Как и другие неперевариваемые вещества, она со временем покинет организм. Сокращения мышц пищеварительной системы вытолкнут жевательную резинку вместе с другими отходами, пока она не достигнет толстой кишки.

В толстой кишке вода и электролиты всасываются из содержимого, делая его более твердым и подготавливая её к выведению. Этот процесс может занять от нескольких дней до недели, в зависимости от индивидуальных особенностей пищеварительной системы.

В конце концов жвачка просто выйдет во время дефекации с другими отходами организма.

Тем не менее проглатывание жвачки не должно становиться привычкой.

“Если случайно проглотили жвачку, паниковать не стоит — один маленький липкий комочек вреда не принесете, тем более, что под действием желудочного сока жвачка быстро потеряет всю свою липкость. Но если у вас есть неприятная привычка глотать резинку постоянно, то можете спровоцировать кишечную непроходимость”, - рассказал гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко.

Наибольший риск столкнуться с такой проблемой имеют дети и люди с заболеваниями пищеварительной системы. Однако в сущности такие эпизоды достаточно редки.

Новость Телеграф

А есть ли польза от жвачки?

По мнению стоматолога Андрея Жука, правильное употребление жевательной резинки может выполнять функцию вспомогательного средства для гигиены полости рта и профилактики образования кариеса.

Чистку зубов она не заменит, но может выступить хорошим средством для очистки зубов от кусочков пищи за счёт своей липкой текстуры. Кроме того, жевательная резинка стимулирует выделение слюны , которая содержит в себе антибактериальные компоненты и дополнительно омывает зубы, убирая частицы пищи и налет а.

“Благодаря слюне, она угнетает жизнедеятельность бактерий полости рта. Но при условии, если в составе жвачки нет сахара. Сахарозаменитель бактерии поглощают, но переработать не могут, а значит и не размножаются. С сахаром ситуация другая”, - рассказал подчеркнул стоматолог.

Также он отметил, что употребление жевательной резинки происходит небольшой массаж десен , который стимулирует обмен веществ в окружающих зубы тканях. Однако это принесёт пользу только если жевать резинку не больше 10 минут. В противном случае это может привести к спазмам мышц и сосудов в щеках, отметил эксперт.

Также эксперты врачи напомнили, что не стоит пытаться “забить голод” жевательной резинкой. Заменители сахара на какое-то время «обманут» мозг, но потом он отреагирует еще большим повышением аппетита. Употреблять жвачку на голодный желудок противопоказано, т.к. она стимулирует выработку желудочного сока.

“В противном случае вам как минимум будет обеспечен зверский аппетит, или похуже — проблемы с ЖКТ. Людям с гастритами жевать резинку на голодный желудок просто противопоказано. Всегда нужно жевать жвачку после еды — это универсальное правило для всех. Собственно для этого она и предназначена”, - подчеркнул гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко.

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