Как отбелить зубы без стоматолога? Эти 5 домашних способов сэкономят деньги и зубную пасту

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Опубликовано: 27.06.2024 14:11 , Обновлено: 27.06.2024

Кто не мечтает о белоснежной голливудской улыбке? Для того чтобы зубы выглядели белее, одной пасты может быть недостаточно. Кто-то отправляется для отбеливания зубов к профессионалам, а некоторые хитрецы прибегают к домашним методам. Стоит заметить, что последние часто справляются не хуже спецсредств из косметических магазинов. Прежде чем вы решите потратить на отбеливание целое состояние, попробуйте решить проблему с помощью проверенных и безопасных способов дома. Рассмотрим наиболее эффективные из них.

Что влияет на цвет зубов?

Цвет зубов зависит от многих факторов. Во многом оттенок эмали обусловлен генетическими особенностями каждого человека. Если вы «унаследовали» кристально-белые зубы от своих предков, у вас не должно возникнуть серьезных проблем с их сохранением. Людям, у которых зубы от природы темнее — слегка бежевые, желтые или даже коричневые, добиться белоснежных зубов может оказаться сложнее.

Следует отметить, что хотя белоснежные зубы в настоящее время модны и считаются эстетичными на большинстве людей этот цвет выглядит неестественно. Натуральный цвет зубов совсем неидеально белый, скорее желтовато-белый или даже с оттенками серости и бежа.

Кроме того, цвет зубов имеет тенденцию меняться в течение жизни. Это является результатом как естественных процессов, происходящих в стареющем организме, так и следствием наших жизненных привычек. К последним относятся: питание, лекарства, вредные привычки, гигиена и стоматологическая помощь.

Как отбелить зубы дома?

Основным условием заботы об эстетическом цвете зубов является регулярная и тщательная чистка зубов. Помимо гигиенической процедуры утром и вечером, их также рекомендуется тщательно чистить после употребления некоторых напитков, например кофе, чая, травяных настоев, красного вина и напитков с красящими веществами. Их частое употребление может негативно повлиять на цвет зубной эмали.

Куркума

Одним из самых эффективных домашних средств для отбеливания зубов является чистка их куркумой . Эта восточная пряность не только обогащает вкус блюд, но и выполняет множество других функций. В частности, она обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами.

Если вы хотите улучшить внешний вид своих зубов, то следует использовать порошкообразную куркуму. Нанесите небольшое количество специи на зубную щетку и тщательно почистите зубы со всех сторон. Вы также можете приготовить зубную пасту из куркумы. Для этого нам понадобится: столовая ложка порошка куркумы, столовая ложка кокосового масла, две капли масла перечной мяты. Смешайте эти ингредиенты до получения вещества однородной консистенции и используйте его как обычную зубную пасту.

Растительное масло

Также популярен метод, заимствованный из Аюрведы – традиционной индийской формы натуральной медицины. Это предполагает полоскание рта растительным маслом . Масло оказывает антибактериальное, противовирусное и очищающее действие на полость рта. Кроме того, оно оказывает отбеливающее действие на зубную эмаль.

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Ополаскивание можно проводить с использованием различных видов масел, особенно кокосового (наиболее часто используемого), рапсового, подсолнечного, льняного или кунжутного. Проводить полоскание маслом следует каждое утро. Налейте в рот небольшую порцию масла (около 1 столовой ложки) и тщательно распределите его по рту в течение нескольких минут.

Ополаскивать маслом рекомендуется непосредственно перед чисткой зубов обычной зубной пастой. Недостатком этого метода является то, что видимый эффект появляется только через несколько месяцев непрерывного использования.

Активированный уголь

Другой метод – отбеливание зубов активированным углём . Если вы хотите извлечь пользу из его полезных свойств, то следует чистить им зубы раз в 3-4 дня. Может быть полезно смешать активированный уголь с зубной пастой или кокосовым маслом. Этот препарат можно приобрести практически в каждой аптеке в форме капсул.

Этот метод очень популярен благодаря своей эффективности. Увидеть разницу можно уже после первого применения. К сожалению, чистка зубов активированным углём не рекомендуется при повышенной чувствительности дёсен или зубов.

Пищевая сода

Другой метод — чистка зубов пищевой содой . Она эффективно очищает зубы от накопившегося налета. Недостатком этого метода является возможность повреждения эмали, на которую чрезвычайно влияет пищевая сода. Также не рекомендуется использовать пищевую соду на постоянной основе. Достаточно прибегать к ней лишь иногда, и чтобы смягчить эффект лучше смешать её с зубной пастой.

Лимон и банановая кожура

Последней группой домашних методов отбеливания зубов являются методы с использованием фруктов. Сюда входит, например, полировка зубов внутренней стороной банановой кожуры. Содержащиеся в ней в большом количестве фосфор, калий, марганец, магний и другие элементы оказывают отбеливающее воздействие на состояние пигмента зубов, а также помогают в борьбе с налетом. Кроме того, чистка банановой кожурой укрепляют эмаль и делают ее здоровее. Это доступный и совершенно безопасный для зубов способ.

Ещё одним фруктом, который славится своими отбеливающими свойствами, является лимон. Сок лимона можно использовать для отбеливания зубов как добавку к пасте, так и самостоятельно. Однако слишком увлекаться такой чисткой тоже не стоит. Содержащиеся в лимоне кислоты будут раздражать дёсны. Также для отбеливания зубов можно использовать клубнику. Она может отбелить зубную эмаль не хуже некоторых зубных паст и подарит свежесть дыханию. Однако, как и в случае с цитрусом, переусердствовать тоже не стоит.

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