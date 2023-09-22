Делать это с постельным бельем осенью нужно всем белорусам. Достаточно 30 минут в неделю

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 22.09.2023 06:50 , Обновлено: 22.09.2023

Во время сна люди потеют и сбрасывают эпидермис, что создает идеальные условия для размножения многих бактерий и грибков. И хотя регулярная смена наволочек и простыней для многих из нас является само собой разумеющейся, есть одна вещь, о которой мы, как правило, забываем, особенно с наступлением осени.

Каждый из нас проводит в постели до трети своей жизни. К сожалению, в ней живут клещи, бактерии и грибки, которые могут оказывать негативное влияние на наше здоровье.

[info_b]Когда мы спим, мы, естественно, потеем, а под одеялом еще и тепло, что создает идеальную среду для размножения множества бактерий и грибков, которые впоследствии скапливаются в складках простыней, на пододеяльнике и на подушках. Постель вовсе не так чиста, как может показаться некоторым.[/info_b]

Время от времени белорусы могут увидеть, что у кого-то во дворе или на балконе висит постельное белье. Однако это уже не так популярно, как много лет назад. Раньше наши бабушки и мамы регулярно вывешивали постельное белье на свежий воздух, независимо от времени года. Стоит и дальше следовать их примеру!

Дело в том, что периодическое проветривание постельного белья может положительно повлиять на качество сна. Кроме того, свежий воздух в сочетании с солнечным светом уменьшает размножение пылевых клещей, которые могут вызывать аллергию и ухудшать здоровье.

К слову, проветривать постельное белье нужно не только летом. Эксперты советуют делать это регулярно в течение всего года — раз в неделю примерно по 30 минут.

Как часто нужно менять постельное белье?

Микробиолог Филипп Тиерно из Университета Нью-Йорка считает, что это следует делать не реже одного раза в неделю. Если слишком долго откладывать смену постельного белья, бактериальная флора и грибки могут развиться настолько, что нанесут вред вашему здоровью.

«Даже если вы не страдаете аллергией, у вас может возникнуть аллергическая реакция на него», — отметил эксперт.

Чтобы максимально эффективно избавиться от микроорганизмов, наволочки и простыни лучше стирать при температуре не ниже 60 градусов, а после сушки проглаживать утюгом.

А зачем каждое утро проверять простыни и подушки?

Ранее Телеграф писал, что чрезмерная потливость может оказаться признаком серьезного заболевания, вплоть до рака. Поэтому всем белорусам стоит обратить на состояние постельного белья после сна.

Каждый белорус должен с утра проверять простыни и подушки. Эксперт рассказал что искать