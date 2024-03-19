Эксперты посоветовали не заправлять постель по утрам. Почему эта привычка вредна для здоровья?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 19.03.2024 14:06 , Обновлено: 19.03.2024

Многие люди, встав утром с постели, сразу же начинают застилать кровать. Эта утренняя привычка уже стала частью распорядка дня. Однако мало кто осознает, что заправлять постель может быть вредно для здоровья. Об этом свидетельствуют исследования и говорят врачи.

Почему не стоит застилать кровать?

Заправлять постель по утрам — это та привычка, к которой нас приучали нам с юных лет. Но исследования показали, что заправка постели первым делом с утра может превратить наши кровати в рассадник бактерий.

По словам доктора Стивена Претлова, работающего в архитектурной школе Кингстонского университета, привычка заправлять постель утром, как только мы проснулись, может принести нам больше вреда, чем пользы.

Дело в том, что в среднем за восемь часов сна наш организм теряет через поры от 0,5 до одного литра воды. Эта влага просачивается в наши пижамы, простыни и, если не использовать наматрасник, в наши матрасы. Помимо влаги, мы также сбрасываем омертвевшую кожу, которой питаются пылевые клещи.

[info_b]Пылевые клещи — это микроскопические вредители, которые питаются мертвой, сброшенной кожей. В нашей постели их может быть около 1,5 миллиона! [/info_b]

Таким образом, заправляя постель, мы поддерживаем темную, теплую и влажную среду, которая идеально подходит для размножения пылевых клещей. Из-за них многие люди могут страдать от проблем с дыханием или даже аллергии на пыль, вызванной этими маленькими существами.

По мнению доктора Претлова, желательно вообще не застилать постель и регулярно менять постельное белье, по крайней мере раз в две недели.

Однако, это не значит, что вам нужно оставлять простыни в спутанном и скомканном беспорядке. Вместо этого аккуратно сложите одеяло у изножья кровати. Такая вентиляция кровати создает неблагоприятную среду для пылевых клещей.

Но если вы все же не можете представить себе день без заправки постели, то делайте это примерно через полчаса после того, как встали.

Как определить, есть ли в вашей постели пылевые клещи?

Пылевых клещей не видно, но признаки их присутствия есть.

Опухшие носовые полости, которые могут привести к храпу, чиханию и кашлю, являются убедительным признаком того, что в вашей постели присутствуют пылевые клещи и что у вас на них аллергия. Или, скорее, у вас аллергия на белки, содержащиеся в их фекалиях, моче и разлагающихся телах.

По данным Американской ассоциации легких, присутствие пылевых клещей может усугубить существующие респираторные заболевания, такие как астма. Симптомы присутствия пылевых клещей в вашей постели включают в себя:

заложенность носа;

храп;

кашель;

чихание;

чешутся глаза и нос.

Не забывайте пылесосить матрас

Пылесосить матрас — это здоровая привычка, особенно если у вас есть домашние животные, и они склонны запрыгивать на вашу кровать.

Убедитесь, что вы проникли щеткой пылесоса глубоко во все швы и складки, чтобы снизить численность пылевых клещей и уничтожить их фекалии.

Чтобы обеспечить еще более тщательную очистку, пропарьте матрас и дайте ему высохнуть на воздухе, что убьет пылевых клещей на месте.

Ранее Телеграф писал, что эксперты по сну назвали неприятную причину, по которой никогда не стоит ложится спать с мокрыми волосами или даже упираться головой в изголовье кровати, например, во время чтения или просмотра фильма.

Эксперты объяснили, почему нельзя спать с мокрой головой. Причина может ужаснуть