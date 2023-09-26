Как долго можно спать в пижаме, не стирая ее? Ответ эксперта удивит многих

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Опубликовано: 26.09.2023 11:19 , Обновлено: 26.09.2023

Сон в мягкой и уютной пижаме — это одно из самых приятных удовольствий, которым можно наслаждаться ночью. Однако, не все точно знают, как часто нужно стирать пижаму? Ответ может оказаться неожиданным и даже неприятным для некоторых людей.

Эксперт по гигиене Неха Патхак в беседе с The Sun обратила внимание, что на пижаму попадают всевозможные загрязнения с нашей кожи, а также из окружающей среды.

“На них скапливаются пот, кожное сало, отмершие клетки кожи, а также потенциальные аллергены и бактерии, которые затем могут размножаться”, - подчеркнула она.

По словам специалиста, пижамы необходимо регулярно стирать, и хотя вначале она указала, что частота стирки зависит от индивидуальных предпочтений, позже уточнила: после одного или максимум трех раз использования. Она добавила, что для людей, потеющих по ночам, пижаму следует менять каждый день.

Также Неха Патхак отметила, что на пижамах скапливаются пылевые клещи, которые могут способствовать появлению чихания и насморка в течение всей ночи.

[info_b]Кстати, некоторые люди хранят пижаму под подушкой. Эксперт назвала это ошибкой. Одежду для сна следует хранить в ящике или шкафу.[/info_b]

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Сколько дней подряд можно носить одну и ту же одежду, не стирая? Вот что говорят эксперты