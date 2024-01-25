«Считаете что это большая?!» – Белорусы поделилась видео очередей в поликлиники. Подписчики в комментариях разделились

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Опубликовано: 25.01.2024 16:53 , Обновлено: 25.01.2024

В TikTok много просмотров и комментариев собрали видео, сделанные в детских поликлиниках республики 22 января. А именно – очереди в регистратуру. На одном видео – очередь, как утверждает автор, в одной из детских поликлиник Гомеля. На втором – аналогичная в Жлобине. В комментариях развернулось обсуждение роликов.

Наверное, очередям в поликлиниках удивляться не стоит, поскольку Минздрав сообщил, что за последнюю неделю количество заболевших гриппом увеличилось на 33%. И чаще болеют именно дети.

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Вот некоторые комментарии – по делу и просто эмоциональные.

«Вызываешь на дом и всё на этом. Пользуйтесь».

«Потому что 22 января был понедельник».

«Многие вызывают врача на дом, говоря, что высокая температура у ребёнка. А по факту – сопли и кашель».

«Мой трехлетний летний сын – с кашлем и соплями, но без температуры неделю уже. Ходит в сад, так как без температуры больничный не дают».

«Скажите, что была температура, И никто не откажет».

«Считаете, что это большая? Каждый год зимой одно и тоже. И что теперь? Ну очередь, и что?»

«Так сейчас везде. Я работаю медсестрой в детской поликлинике, прием сегодня был до 19.30, закончили в 21.00».

«У нас, у детского педиатра, сегодня было 70 вызовов. Она ходила, до 22:00. Сначала с утра работала, потом в поликлинике с 14:00 и до 17:00».

«Бедные врачи, без продыха работают».

«Сначала в регистратуру – время, потом сидеть под кабинетом…».

«Я сегодня в регистратуре была по талону – 196, а обслуживали передо мной – 153».

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«Моему трехлетнему ребенку не дали больничный, температуры на момент визита не было, горло красное, через день – температура 38. Открыли. Но мы, думаю, успели заразить кого-то в саду».

«С 6-месячного возраста делают прививки от гриппа. Бесплатно!».

«Необходимо следить за детьми (капли, витамины, чай, еда (не чипсы). Даётся 5 дней, можно и дома отсидеться (не лазить по магазинам с соплями)».

«Моему сыну 12 лет, и нам пришлось взять больничный, температура 40 и не сбивалась. Как ребёнка оставить одного?»

«Мы, чтобы не стоять в таких очередях, написали заявление на пару дней».

«В Мозыре то же самое. Все болеют, врачей не хватает, приём по 100 человек за 3 часа, плюс вызовы».

«В Светлогорске тоже, 4 часа с дочкой 2.6 лет простояли».

«Люди носите маски, это такая зараза, температура 4 дня не сбивалась, я думала, коньки отброшу. Сына и мужа ещё заразила».

«Ну и что? Сейчас такое во всех поликлиниках Беларуси, заболеваемость повысилась. Не хотите стоять к врачу, не ходите. Врачи не могут разорваться».

Ранее Телеграф писал, что в Министерстве здравоохранения Беларуси 18 января рассказали, какие вирусы в настоящее время циркулируют по стране, и предупредили о риске возникновения “локальных вспышек” таких заболеваний как свиной грипп, нетипичный грипп, разные виды коронавируса и других. Эпидемический подъем заболеваемости острых респираторных инфекций (ОРИ) в ведомстве спрогнозировали “в ближайшие недели”.

Свиной и не только. В Минздраве рассказали, циркуляция каких вирусов «в ближайшие недели» вырастет и кто в группе риска