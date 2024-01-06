Глава ВОЗ призвал возобновить масочный режим и "дистанцироваться" из-за роста заболеваемости коронавирусом

Опубликовано: 06.01.2024 14:49 , Обновлено: 06.01.2024

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус выступил за возобновление масочного режима из-за увеличившегося числа случаев вируса COVID19, гриппа и других вирусных заболеваний, которое наблюдается во многих странах в течение последних нескольких недель. По мнению главы ВОЗ, после новогодних праздников тенденция к росту числа респираторных заболеваний продолжится, поэтому он призвал людей "снова соблюдать меры профилактики против COVID19".

“Обязательно проходите тестирование и при необходимости обращайтесь за помощью, поскольку при должном лечении COVID-19 можно предотвратить тяжелое заболевание и смерть”, - написал Гебрейесус на своей страничке в соцсети X (бывший Twitter).

Он призвал людей продолжать использовать маски и “дистанцироваться, чтобы уменьшить риск заражения”, а также не пренебрегать прививками от COVID19 и гриппа.

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Обращаясь к правительствам стран, Гебрейесус призвал их “обеспечить доступ к надежным тестам, лечению и вакцинам”, особенно для тех, кто “подвергается наибольшему риску тяжелой инфекции”.

“Продолжайте эпиднадзор, секвенирование и отчетность для отслеживания эволюции вируса COVID-19, а также четко информируйте о рисках и мерах по снижению риска для вашего населения”, – озвучил свои рекомендации руководитель ВОЗ.

Ранее Телеграф сообщил, что Минздрав Беларуси провел в стране “вирусологический мониторинг” и, исходя из его результатов, предположил, когда ожидать “высокие уровни заболеваемости”.

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