Свиной и не только. В Минздраве рассказали, циркуляция каких вирусов "в ближайшие недели" вырастет и кто в группе риска

Опубликовано: 18.01.2024 14:32 , Обновлено: 18.01.2024

В Министерстве здравоохранения Беларуси 18 января рассказали, какие вирусы в настоящее время циркулируют по стране, и предупредили о риске возникновения "локальных вспышек" таких заболеваний как свиной грипп, нетипичный грипп, разные виды коронавируса и других. Эпидемический подъем заболеваемости острых респираторных инфекций (ОРИ) в ведомстве спрогнозировали "в ближайшие недели".

В настоящее время в Беларуси интенсивность эпидемического процесса ОРИ оценивается специалистами Минздрава как “средняя с тенденцией к увеличению”, причём такая ситуация, по данным ведомства, складывается во всех регионах страны. Более половины заболевших - это дети.

По информации Минздрава, сейчас на территории Беларуси циркулируют следующие вирусы, как гриппозные, так и негриппозные:

гриппа А (H1N1, так называемый свиной грипп),

гриппа A (H3N2, получившего название гонконгский грипп),

нетипичного гриппа А,

гриппа В,

парагриппа,

аденовирусы,

риновирусы,

РС-вирусы,

сезонные коронавирусы,

бокавирусы,

вирус SARS-CoV-2 (коронавирус).

Что касается последнего, то в Беларуси, согласно результатам молекулярно-генетического скрининга, который проводится на постоянной основе, циркулирует преимущественно две рекомбинантные формы вируса:

ХВВ.1.16 «Арктурус»,

EG.5.1.1 «Эрис».

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“Развитие эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ в стране соответствует перспективному прогнозу на эпидемический сезон 2023-2024 гг”, - подчеркнули в Минздраве.

При этом там отметили, что “эпидемический подъем заболеваемости ОРИ, обусловленный распространением вирусов гриппа” в этом сезоне можно ожидать уже “в ближайшие недели”. По данным ведомства, именно на конец января - начало февраля в Беларуси выпадал подъем заболеваемости ОРИ в допандемический период и сейчас ситуация с сезонной активностью вирусов гриппа возвращается к этой норме.

Кто в группе риска заболевания ОРИ и как избежать болезни?

По прогнозам Минздрава, среди заболевших в это время будут преобладать дети от 0 до 14 лет. К группам риска в ведомстве также отнесли следующие категории пациентов:

беременные,

пациенты старше 65 лет,

лица из группы риска развития заболевания и постгриппозных осложнений.

В связи в этим в Минздраве призвали белорусов активно прививаться и стремиться минимизировать риск распространения респираторных инфекций следующим образом:

избегать или сократить до минимума время пребывания в местах массового скопления людей;

использовать средства защиты органов дыхания в местах массового скопления людей;

избегать тесных контактов с людьми с признаками респираторного заболевания;

регулярно и тщательно мыть руки с мылом после посещения улицы и общественного транспорта (при необходимости использовать антисептические средства);

регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку;

придерживаться здорового, сбалансированного питания, не пренебрегать физической активностью и полноценным сном.

Ранее Телеграф сообщил, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус выступил за возобновление масочного режима из-за увеличившегося числа случаев вируса COVID19, гриппа и других вирусных заболеваний, которое наблюдается во многих странах в течение последних нескольких недель. По мнению главы ВОЗ, после новогодних праздников тенденция к росту числа респираторных заболеваний продолжится, поэтому он призвал людей “снова соблюдать меры профилактики против COVID19”.

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