На 33% за неделю. Минздрав предупредил белорусов о росте заболеваемость ОРИ, свиного и гонконгского гриппа

Опубликовано: 24.01.2024 12:32 , Обновлено: 24.01.2024

Министерство здравоохранения в среду, 24 января, озвучило новые данные по заболеваемости острыми респираторными инфекциями (включая различные виды гриппа) в Беларуси. По словам начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики министерства Инны Карабан, только за прошлую неделю заболеваемость выросла на 33%.

По данным Минздрава, сейчас чаще всего у заболевших выявляют вирусы негриппозной этиологии (парагриппа 1-4 типа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, а также микоплазма пневмонии). Однако, результаты лабораторного надзора свидетельствуют также о росте циркуляции вирусов гриппа А - H1N1, получившего название свиного гриппа, и H3N2, получившего название гонконгского гриппа.

В связи с тем, что в структуре заболевших большую часть (порядка 59,6%) составляют пациенты до 18 лет, в Минздрав призвал родителей ни в коем случае не отправлять в сады и школы детей с признаками острой респираторной инфекции.

“Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения, но вместе с тем многое зависит от отношения каждого человека к собственному здоровью и окружающим его людям”, - подчеркнула Карабан.

В Минздраве рекомендовали белорусам соблюдать “элементарные профилактические меры”, которые, по мнению специалистов, “позволят каждому сохранить свое здоровье, особенно во время изменения погодных условий”.

Избегать или сократить до минимума время пребывания в многолюдных местах. Соблюдать гигиену рук – чаще мыть руки водой с мылом или использовать средства для дезинфекции на спиртовой основе. Соблюдать “респираторный этикет”, то есть прикрывать рот и нос платком при чихании или кашле, не трогать руками нос, рот и глаза и т.д. Систематически проветривать квартиру и рабочее помещение. Чаще гулять на свежем воздухе. Придерживаться принципов рационального питания, включив в рацион побольше овощей, фруктов, особенно содержащих витамин С, а также рыбные и молочные блюда.

Тем же, кто избежать гриппа или другого ОРВИ не смог, в Минздраве рекомендовали оставаться дома при первых же симптомах и после консультации с врачом придерживаться следующих правил:

Соблюдать постельный режим.

Минимизировать свои контакты с родными, особенно детьми, чтобы не заразить их.

Чаще проветривать помещение.

Принимать любые лекарственные препараты ТОЛЬКО по назначению врача.

Напомним, о риске возникновения “локальных вспышек” таких заболеваний как свиной грипп, нетипичный грипп, разные виды коронавируса и грядущем эпидемическом подъеме заболеваемости ОРИ в Министерстве здравоохранения Беларуси предупреждали ещё на прошлой неделе.

Свиной и не только. В Минздраве рассказали, циркуляция каких вирусов «в ближайшие недели» вырастет и кто в группе риска

А генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус и вовсе выступил за возобновление масочного режима из-за увеличившегося числа случаев вируса COVID19, гриппа и других вирусных заболеваний.

Глава ВОЗ призвал возобновить масочный режим и «дистанцироваться» из-за роста заболеваемости коронавирусом