Работает ли совет "не есть после 18:00"? Диетологи рассказали правду

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Опубликовано: 05.10.2024 11:47 , Обновлено: 05.10.2024

Многие слышали о правиле не есть после 18:00 (или 19:00), что якобы благотворно влияет на организм людей и особенно важно для тех, кто хочет похудеть. Однако у профессиональных диетологов есть особое мнение по поводу такого совета.

“У вашего организма нет внутренних часов, которые кричали бы вашим клеткам: “Уже 6 часов вечера, пора запасаться этой пищей для набора веса! Энергия есть энергия, независимо от того, когда она потребляется”, - рассказала Кэти Шиммельпфеннинг, основательница Eat Swim Win, в интервью Yahoo Life.

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Эксперт посоветовала ориентироваться не на время приема пищи, а на физическую активность. Для тех, кто занимается спортом допоздна, перекус после тренировки является важным для восстановления и роста мышц, напомнила Шиммельпфеннинг.

Так же и людям, которые работают по ночам, нужно есть, пока они бодрствуют. Многие исследования также показали, что к увеличению веса приводит не поздний прием пищи, а скорее употребление большего количества пищи вечером, напомнила эксперт.

Чтобы справиться с желанием обильно поужинать, стоит завтракать с большим количеством пищи в начале дня, что может помочь справиться с чувством голода на протяжении дня и предотвратить переедание вечером.

В свою очередь, Райан Гейгер, диетолог и автор книги на эту тему, рекомендовала более внимательно изучить свои привычки в еде в целом и поработать над ними, а не создавать произвольные временные рамки.

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Она рекомендовала принимать пищу или перекусывать, если человек действительно голоден, а не от скуки. “Все зависит от того, какие продукты вы выбираете, - напомнила Гейгер . - Выбор в пользу свежих фруктов, овощей или цельнозерновых продуктов сильно отличается от выбора печенья и конфет”.

[inf]Однако, если прием пищи перед сном влияет на пищеварение, изжогу или сон, подумайте о том, чтобы в последний раз перекусить за два-три часа до сна. Этого будет достаточно, чтобы организм успел переварить еду. [/inf]

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