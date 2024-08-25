Отказ от этих 3 любимых белорусами продуктов может кардинально улучшить работу сердца. Чем заменить?

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Опубликовано: 25.08.2024 11:23 , Обновлено: 25.08.2024

Болезни сердца являются одной их основных причин смертности в Беларуси. Но есть хорошая новость - вам не обязательно заниматься физическими упражнениями по три часа в день и питаться исключительно рыбой и растительными продуктами. Несколько простых рекомендаций могут иметь большое значение для вашего сердца.

Кстати, по мнению специалистов ВОЗ, добиться предотвращения 2/3 смертей от болезней сердца можно за счёт изменения образа жизни, среди которых можно назвать правильное питание и контроль за течением гипертонической болезни.

И одной из самых простых вещей, которую вы можете сделать, - это исключить (или строго ограничить) некоторые продукты, которые особенно вредны для вашего сердца. Здесь кардиологи и диетологи указывают три продукта.

Сало и бекон

Извините, любители шкварок, но все эксперты сошлись во мнении: если вы хотите позаботиться о своем сердце, вам следует приберечь бекон для особых случаев или полностью исключить его из своего рациона. С салом та же ситуация.

“Способ приготовления бекона может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья сердца”, - рассказала Мишель Рутенштейн, диетолог-профилактик в области кардиологии.

“Процесс запекания бекона с нитритом натрия и высокое содержание соли могут повысить кровяное давление, в то время как соединения, образующиеся при приготовлении, такие как полициклические ароматические углеводороды и гетероциклические амины (ГЦА), способствуют воспалению и повреждению кровеносных сосудов, в совокупности увеличивая риск сердечных заболеваний”, - рассказала учёная.

“Люди, которые придерживаются диеты, богатой красным мясом, особенно с высокой степенью переработки, связаны с более высокой частотой сердечно-сосудистых заболеваний, смертностью от них и ожирением”, - подтвердил Саман Сетаре-Шенаса, кардиолог из Cedars-Sinai.

“Ингредиенты, используемые для приготовления этих продуктов, включают натрий и нитриты. В беконе особенно много соли, насыщенных жиров, холестерина, гемового железа, полициклических ароматических углеводородов и гетероциклических аминов”, - рассказал кардиолог.

Белый хлеб

По словам кардиолога Рутенштейн, белый хлеб, который вы можете найти в продуктовом магазине, может быть очень вреден для вашего сердца.

“Белый хлеб с его высоким гликемическим индексом и недостатком питательных веществ и клетчатки по сравнению с цельнозерновыми продуктами может привести к резкому повышению уровня сахара в крови, резистентности к инсулину и увеличению веса, что повышает риск сердечных заболеваний и связанных с ними осложнений”, - рассказала кардиолог.

Жареная картошка

Особенно неприятной новостью для белорусов может стать то, что жареная картошка, в том числе картофель фри, не приносит никакой пользы вашему сердцу.

“Когда пища обжаривается, ее питательная ценность меняется — она теряет воду и поглощает жир, - объяснил Сетаре-Шенас.

“Особенно в случае с картофелем фри, масло часто используется повторно, что приводит к потере ненасыщенных жиров и увеличению содержания трансжиров. Картофель фри также содержит много соли, а высокое потребление натрия связано с высоким кровяным давлением и увеличением риска сердечных заболеваний”, - поделился плохими новостями диетолог.

Он добавил, что регулярное употребление жареной пищи в целом связано с увеличением риска появления ишемической болезни сердца, высокого кровяного давления и ожирения.

Чем заменить всю эту вредную вкуснотищу?

Чем же заменить жареную картошку, белый хлеб и шкварки? Альтернатива, естественно, есть. Если у вас есть возможность включить в свой рацион льняное семя и миндаль, Рутенштейн рекомендовал это сделать.

“Я настоятельно рекомендую увеличить потребление бобовых, таких как чечевица, нут и фасоль”, - сказала Сетаре-Шенас. - Бобовые богаты полезной клетчаткой и способствуют насыщению, регулируют перистальтику кишечника и питают полезные кишечные бактерии. Кроме того, бобовые можно легко приготовить в больших количествах и они отлично подходят для повседневного питания”.

Если у вас есть возможность включить в свой рацион льняное семя и миндаль, Рутенштейн рекомендует это сделать.

Но не забывайте, что по данным Минздрава Беларуси, самым действенным способом снижения риска смерти от болезней сердца является индивидуальная профилактика — это выявление лиц с высоким уровнем факторов риска (курение, артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, избыточный вес, низкая физическая активность и др.). А это значит, что белорусам с вышеуказанными привычками и рисками нужно обязательно проходить диспансеризацию в поликлиниках.

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