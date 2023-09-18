Минздрав предложил белорусам 3 вакцины от гриппа. Чем отличаются?

Опубликовано: 18.09.2023 16:37 , Обновлено: 18.09.2023

В Министерстве здравоохранения Беларуси 18 сентября рассказали, какими тремя вакцинами (на выбор) собираются прививать жителей страны от гриппа.

Так, в 2023 году белорусам предложили следующие вакцины, которые отличаются страной производства и валентностью:

«Вакцина для профилактики гриппа»(трехвалентная вакцина) — Россия.

«Ваксигрип Тетра» — Франция,

«Инфлювак Тетра» (четырехвалентная) — Швейцария.

[info_b] Валентность — это способность бороться с определенным количеством штаммов гриппа. Поэтому многие врачи советуют выбирать вакцины с большей валентностью.

«Если вакцина направлена сразу против нескольких штаммов гриппа – это, конечно, хорошо, ведь по территории они могут циркулировать одновременно. В этом случае нужна защита от всех них разом», – объяснили эксперты на портале riamo.

При этом отметили, что “все вакцины хороши и эффективны, в том числе и варианты, выпускаемые разными странами”.

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В Минздраве Беларуси посоветовали в первую очередь привиться от гриппа:

детям в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет;

детям от 3-х лет и взрослых с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями;

лицам в возрасте старше 65 лет;

беременным женщинам;

медицинским и фармацевтическим работникам;

детям и взрослым, находящимся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания;

работникам сфер – образования, торговли, общественного питания, коммунальной сферы, правоохранительных органов.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что также продолжают прививать и от коронавируса. Поэтому отметили, что вакцина от гриппа и COVID-19 можно делать как в один день, так и с интервалом в 2 недели.

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Стоит ли делать прививку от гриппа в сентябре?

Кстати, как писал ранее Телеграф, чтобы встретить сезон простуд во всеоружии, некоторые торопятся сделать прививку пораньше и уже в сентябре торопятся в поликлинику за уколом, который призван защитить организм от вездесущих вирусов. Оправдана ли такая спешка в вопросе вакцинации и когда лучше сделать прививку, чтобы не слечь с простудой в самый разгар эпидемий сезонных вирусов? Объяснили врачи-инфекционисты.

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