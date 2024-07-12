Почему нельзя включать вентилятор ночью? Эксперт рассказала, почему это плохая идея

Опубликовано: 12.07.2024 08:33 , Обновлено: 12.07.2024

Электронные вентиляторы — одни из самых популярных гаджетов у белорусов, которые спасаются от жары. Часто такие устройства работают день напролёт, а некоторые отчаявшиеся в попытках облегчить своё состояние и засыпание включают их даже на ночь. Но такое действие сопряжено с рисками, убеждены эксперты. Почему не стоит включать вентилятор включенным ночью и как пережить предстоящий в выходные температурный апогей?

Настигнувшие Беларусь аномальные температуры заставляет обращаться к Google в поисках способов облегчить своё состояние. Апогей жары ожидает белорусов уже в эти выходные. Синоптики пообещали до - 35C или “даже немного выше”. Чтобы квартиры и дома оставались убежищем от жары, а не превращались в “адское пекло” Тем, у кого нет кондиционеров, стоит вооружиться несколькими лайфхаками.

Так, например, вы можете удержать температуру в своих помещениях в нормальных пределах, оклеив окна пищевой фольгой. Также не забывайте проветривать помещения ночью. Закрывайте окна поутру, чтобы не пустить клубы горячего воздуха в дом и сберечь прохладу.

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Если вы испытываете трудности при засыпании, то можете прибегнуть к способу, который используют японцы. Эта хитрость завязанная на физике позволит вам отдыхать с комфортом и снимет напряжение со спины.

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Некоторые люди в попытках облегчить своё состояние ночью в жару прибегают к включению вентилятора и оставляют его работать на всю ночь. Эта затея может обернуться целым рядом неприятностей.

Почему не стоит включать вентилятор на ночь?

Кажущееся безобидным включение вентилятора на ночь может только ухудшить ваше самочувствие ночью, уверена эксперт по сну Кристин Ламп. Дело в том, что вентиляторы осушают воздух в помещении, в котором работают. Это чревато появлением сухости кожи, губ и глаз.

«Кроме того, если вы спите с открытым ртом, постоянный поток воздуха может вызвать неприятную сухость во рту. Хранение воды рядом с кроватью может помочь, но просыпаться посреди ночи, чтобы выпить и успокоить сухость в горле - не лучшая идея», - отметила эксперт.

На этом неприятности, сопряжённые с включением вентилятора не заканчиваются.

«Вентилятор может поднимать в воздух пыль и частицы пыльцы со всего помещения. Если вы страдаете астмой, аллергией или даже сенной лихорадкой, пыль, плавающая в комнате, может ухудшить или спровоцировать ваши симптомы, вызывая насморк, зуд. глаза или горло, а также боль в горле», — рассказала Кристин Ламп и подчеркнула, что необходимо регулярно очищать лопасти вентилятора от скапливающейся на них пыли.

Ещё одним неприятным последствием такого действия могут стать мышечные боли. Бесконечные потоки ветра, направленного на тело, могут попросту “просквозить”.

Эксперт заметила, что чаще всего от вентилятора, оставленного на ночь, в таком случае страдает шея. Ставить вентилятор всегда лучше где-то на отдалении, а не близко к лицу, подчеркнула Кристин Ламп.

Кроме всего прочего, не стоит забывать, что оставленные работать на ночь устройства сопряжены с риском возгорания устройства.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в Беларусь на этой неделе пришла очередная волна экстремальной жары. В отдельных регионах к концу недели ожидаются аномальные значения температурных максимумов — до +38°C, да и в целом лето 2024 года, по прогнозам специалистов, обещает быть аномально жарким. Рассказываем, как пережить жару без вреда для здоровья и как готовиться перед выходом на улицу.

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