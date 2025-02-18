Почему некоторые белорусские дети не разговаривают до 5 лет? Специалист назвала скрытые причины

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Опубликовано: 18.02.2025 15:12 , Обновлено: 19.02.2025

Белорусские педагоги бьют тревогу: наши дети стали позже заговаривать. Бывает и такое, что ребенку уже почти в школу, а он молчит. Ждать с моря погоды не стоит: речь – лишь верхушка айсберга, за которой скрыты глубинные проблемы. Журналистка Telegraf.news пообщалась со специалистом раннего развития ребенка Оксаной Бесединой и расспросила о причинах негативной тенденции. Многие из них слишком неочевидные.

[info_b]Оксана Беседина – специалист раннего развития ребенка, ведет занятия с детьми по запуску речи в “Материнской школе”. Опыт работы – 20 лет.

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Дети эпохи COVID-19

По мнению педагога, есть два основных фактора, почему белорусские дети стали поздно говорить: биологический и социальный.

Первое, задержка речи может быть связана с генетическими заболеваниями. А также инфекциями, которыми переболела женщина во время беременности, в том числе COVID-19.

“Научные данные показали, что перенесенные мамой заболевания во время перинатального периода, тот же коронавирус, имеют свое значение. Конечно, когда малыш родился, мало кто назовет этот фактор. Но он может быть одной из причин, почему клетки мозга не растут и происходит задержка речи. Хотя внешне мама выглядит здоровой. Множество педиатрических статей и научных исследований это подтверждают”, – аргументировала Оксана Беседина.

Фото иллюстрационное

Второе, осложненные роды и кесарево сечение также способны спровоцировать отставание формирования речи у ребенка, уверена специалист.

“Всем детям с кесарево нужна помощь и создание больших условий, чем тем, которые прошли через естественные родовые пути. У таких малышей чаще всего бывает недостаток развития речи, связанный с моторикой и сенсорикой. Недаром природа задумала, что ребенок должен пройти через родовые пути и ощутить телом проползание, продавливание и выход”, — рассказала она.

Третий фактор: есть такое понятие, как депривация. Ребенок лишается близкого человека, который всегда был рядом, его запаха. Это тоже, по убеждению эксперта, влияет на развитие и речь.

[info_b]Депривация (лат. deprivatio — потеря, лишение) — невозможность закрывать свои основные потребности в результате потери связи с объектом их удовлетворения. Как правило, проблема депривации берет начало в раннем детском возрасте и способна трансформироваться в другие психические расстройства. Состояние депривации у ребенка может возникнуть в результате вынужденного разлучения с матерью. Например, когда она заболевает и надолго попадает в больницу.[/info_b]

“Я наблюдала это в своей практике: у ребенка была мама, и вдруг в возрасте 6-9 месяцев она заболела, долго была в больнице и ее не стало. Ребенок резко лишился этой привязанности. Приходящие люди – папа, бабушка, няня – все разные и никогда не заменят мать. Тогда тоже происходит задержка умственного развития и, соответственно, речи. Но такое случается редко”, – прокомментировала педагог.

Фото: из личного архива Оксаны Бесединой

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Почему нет лепета?

[info_b]Лепет («лепетная речь») — стадия доречевого развития ребенка, которая следует за гулением и предшествует появлению первых слов и фраз. Появляется примерно в конце первого – начале второго полугодия жизни. Представляет собой слоги: ма, ба, та-та. С их помощью малыш выражает свои желания или просто играет голосом.[/info_b]

Что бывает куда чаще – и на это родители обычно не обращают внимания – частичная потеря слуха у малыша. Специалист подчеркнула логичную мысль: “Если ребенок не слышит, он и не говорит”. Вот четвертая причина молчания.

Грамотно диагностировать глухоту могут только медики, поэтому не игнорируйте плановые осмотры. Но есть “красные флажки”, которые родители могут заметить самостоятельно.

Когда пора бить тревогу, по мнению Оксаны Бесединой:

Ребенку уже 9 месяцев, а мама еще не слышала детского лепета; Полугодовалый ребенок не смотрит на взрослого и не фокусируется на ярких предметах; Малыш не хочет подражать: играть в “ладушки” и т.д., это тревожный признак; В возрасте 1-1,4 года не может держать равновесие, трудно перешагивает через преграды;

“Важной предпосылкой активного запуска речи является достаточная двигательная активность. Говорение находится на самом верхнем уровне развития человека: вначале идет сенсорика, затем движение и только потом формируется речь”, – пояснила специалист.

Отсутствие указательного жеста (многие об этом не знают): ребенок всегда должен чего-то хотеть и показывать пальчиком.

По словам Оксаны Бесединой, все больше маленьких белорусов в 2 года не говорят элементарные фразы: котик “мяу”, машина “би-би”, ляля “бай-бай”. Многие в 3 года не произносят ни да, ни нет, даже головой не кивают. А бывает и такое, что молчание затягивается до критичных 4-5 лет, и подобных случаев сейчас много. Мамы и папы все ждали, ссылаясь на кого-то в родне, кто поздно заговорил. А когда осталось год-два до школы, схватились за головы и побежали к специалистам.

“От таких родителей часто можно услышать: “Ребенок все понимает, и все его понимают, он просто не говорит”. А вот не просто, – убеждена педагог раннего развития. – Надо искать причину, потому что речь – это симптом, за которым скрыто что-то важное. Резонный вопрос: почему она природно не созревает?”

Фото: Натальи Бакей

“Смотри мне в лицо”

Однако самыми распространенными причинами детского молчания, по мнению специалиста, являются социальные факторы и гаджеты.

“Игрового коммуникативного взаимодействия с малышом сегодня намного меньше, чем 10 лет назад. Если говорить об общей массе неговорящих детей, взор их современных родителей постоянно обращен в экраны. Если раньше на всю семью был один компьютер, до которого еще нужно было добраться, то сегодня он есть у каждого в виде мобильного телефона. Ребенок это наблюдает и тоже требует: “Дайте мне!”.

Самый главный отличительный признак и проблема неговорящих детей – они не смотрят в лицо взрослому, утверждает специалист.

“Поймать взгляд такого ребенка невозможно. И я точно знаю причину – ему дают планшет либо телефон. Глаза привыкают смотреть вниз и не могут долго удерживать живую картинку. На самом деле, страшная вещь”, — обратила внимание Оксана Беседина.

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Фото иллюстрационное

Педагог по развитию речи объяснила: для повторения даже самых примитивных звуков, таких как: “мяу”, “гав”, ребенок должен не только на слух улавливать фонемы, но также видеть мимику и открытие рта взрослого.

“Но бывает и такое, что даже в неблагополучных семьях растет ребенок, в которого природа заложила здоровый организм, который хорошо развивается. У такого малыша сама по себе отличная речь и артикуляция, он все повторяет за мамой, даже если она за ним почти не смотрит”, — пояснила собеседница.

И все же самое важное для большинства людей, столкнувшихся с такой проблемой – это постоянная коммуникация: игровая и бытовая, подчеркнула эксперт. Родителю нужно объяснять любые действия и желательно ловить взгляд ребенка, а не просто обслуживать его потребности. Все, что делает мама, должен выполнять и ребенок. И обязательно с живым откликом на малыша!

Как быстро запустить речь ребенку, который не разговаривает?

Часто в поликлинике родителям советуют обращаться к логопеду после 3 лет. Но Оксана Беседина считает, что в этом возрасте уже поздно. Зачем столько ждать, если все равно придется начинать с гуления и звукоподражания?

Но свет в конце тоннеля абсолютно точно есть, обнадежила специалист. И даже совсем неговорящих деток можно сделать самыми заядлыми болтунами в любом возрасте. У всех все по-разному.

Фото иллюстрационное

“Когда начинаешь уделять внимание ребенку в игровом взаимодействии и общаться с ним по-особенному (родители часто называют это “как-то интересно/странно разговаривать”): более короткими предложениями, акцентным выделением голосом глаголов, с паузами, без беглых фраз, чтобы малыш мог осмыслить фразу – мамы и папы тоже перенимают эту модель, и результат приходит”, – заключила эксперт.

Подытожим. Что нужно для того, чтобы разговорить молчуна:

Близкий контакт родителей: постоянная коммуникация, действие;

постоянная коммуникация, действие; Разговаривать на уровне глаз: ребенок должен видеть мимику на лице взрослого и подражать ей (это заложено в детях природой);

ребенок должен видеть мимику на лице взрослого и подражать ей (это заложено в детях природой); Убрать телефоны, гаджеты и телевизор. Максиму 5-7 минут бонусом. В жизни все время давать ребенку в жизни яркую картинку, как на экране, не получится. А быстрая смена кадров очень вредна;

Максиму 5-7 минут бонусом. В жизни все время давать ребенку в жизни яркую картинку, как на экране, не получится. А быстрая смена кадров очень вредна; Лучше рассматривать сюжеты в книге и сенсорно-настольных играх: показывать, объяснять, давать на ощупь, передавать друг другу. В экране работают только зрительный и слуховой анализаторы;

показывать, объяснять, давать на ощупь, передавать друг другу. В экране работают только зрительный и слуховой анализаторы; Не бояться разговаривать с ребенком короткими понятными фразами , которые он может повторить: кукла – ляля, машинка – би-би. Можно давать двойной вариант (правильный и детский): самолет летит – ууу, кукла будет кушать – ляля ням-ням;

, которые он может повторить: кукла – ляля, машинка – би-би. Можно давать двойной вариант (правильный и детский): самолет летит – ууу, кукла будет кушать – ляля ням-ням; Организовать как можно больше двигательной активности , подключать моторику. Ведь сначала развивается тело, а только потом речь – это все взаимосвязано;

, подключать моторику. Ведь сначала развивается тело, а только потом речь – это все взаимосвязано; Объяснять свои действия в быту: “Я варю суп, садись и ты”. Мама все время занята, но важно периодически обращаться к ребенку;

“Я варю суп, садись и ты”. Мама все время занята, но важно периодически обращаться к ребенку; Не ждать с моря погоды. Если видите, что что-то идет не так, как можно раньше обратитесь к специалисту, чтобы не терять время.

Ранее Telegraf.news писал, что и учителя, и родители уверены: присутствие смартфонов в школе априори способствует снижению успеваемости. Решение запретить их использование детьми во многих школах мира выглядит вполне обоснованным: телефоны могут отвлекать, а значит, будут способствовать худшему усвоению учебной программы.

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