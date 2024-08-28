Сколько минут дети могут пользоваться электронными гаджетами на уроках? Совмин установил чёткие нормы

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Опубликовано: 28.08.2024 10:24 , Обновлено: 28.08.2024

Совет министров Беларуси внёс изменения в специфические санитарно-эпидемиологических требования, предъявляемые к учебному процессу. В числе прочего, было чётко определено, сколько минут ученики разных классов могут пользоваться электронными гаджетами в школах. Посмотрели, с какого возраста ученикам разрешили "залипать" в гаджетах почти весь урок.

Электронные устройства плотно вошли в образовательный процесс в Беларуси: школьники могут пользоваться электронными версиями учебников на планшетах, выходить с помощью мобильных телефонов на специальные образовательные интернет-ресурсы по QR-кодам, размещённым в новых учебных пособиях, да и практически в каждой школе сегодня есть интерактивные доски, которые устанавливают едва ли не в каждом учебном классе.

Однако, время, которое школьники могут проводить в рамках одного урока, используя такие электронные устройства, строго регламентировано, исходя из рекомендаций Министерства здравоохранения.

Так, согласно правительственному постановлению №502, опубликованному на Национальном интернет-портале, для дошкольников в возрасте 5-6 лет использовать на занятиях электронные средства обучения можно не чаще, чем 2 раза в неделю, а суммарно время непрерывного использования какого-либо гаджета не должно превышать 15 минут.

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Для школьников эти нормы постепенно возрастают, а суммарное время использования гаджетов (персональных компьютеров, интерактивных досок и т.д.) доходит до двух третьих урока:

I–IV классы (6-9 лет): не чаще одного раза в день, до 55% времени или 25 минут за урок,

V–IX классы (10-14 лет): не чаще двух раз в день, до 70% времени или 30 минут за урок,

X–XI классы (15-17 лет): не чаще трех раз в день, до 80% времени или 30 минут за урок.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что прямых запретов на пользование электронными учебниками вместо традиционных бумажных версий Минобразования не даёт и, как правило, позиция школы по данному вопросу зависит от администрации учебного заведения.

В прошлом году в преддверии нового учебного года первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко подчёркивала, что пока гаджеты в школе остаются “больше как дополнение к учебникам и пособиям”, чем их полной заменой.

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