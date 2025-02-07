Как запрет на телефоны в школе влияет на оценки? Ученые поделились результатом исследования

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Опубликовано: 07.02.2025 15:20 , Обновлено: 07.02.2025

Принято считать, что запрет на смартфоны в школах должен положительно сказываться на процессе обучения детей. Однако британские учёные выяснили, что одно лишь это решение никак не способствует улучшению успеваемости. Telegraf.news ознакомился с результатами нового исследования.

И учителя, и родители уверены, что присутствие смартфонов в школе априори способствует снижению успеваемости. Решение запретить их использование детьми во многих школах мира выглядит вполне обоснованным: телефоны могут отвлекать, а значит, будут способствовать худшему усвоению учебной программы.

Однако новое исследование показало, что запрет на использование школьных телефонов на самом деле не дает никаких положительных эффектов.

Ученые из Бирмингемского университета обследовали 1227 учащихся из 30 школ по всей Англии, в 20 из которых были введены ограничения на использование телефонов во время школьных занятий.

Исследователи собирали данные у каждого из школьников, участвовавших в исследовании, на протяжении более 12 месяцев, оценивая их психическое здоровье и благополучие, а также физические факторы, такие как сон и физические упражнения.

Спустя год наблюдений учёные не выявили никакой разницы между учащимися в школах с запретами и учащимися в школах без них. Анализ не выявил связи между запретом на использование телефона и более высокими оценками, а также улучшением психического и физического здоровья.

Однако исследователи полагают, что это может быть связано с тем, что запрет на использование телефонов не сокращает общее количество времени, которое дети проводят за смартфонами и в социальных сетях вне школы.

Так, выяснилось, что запреты в школе привели к сокращению использования смартфонов и социальных сетей всего на 40 и 30 минут в день соответственно, поскольку учащиеся, столкнувшиеся с запретами, компенсировали разницу дома.

«Наше исследование показывает, что школьная политика не является панацеей от пагубного воздействия использования смартфонов и социальных сетей», - рассказала старший автор исследования и профессор Миранда Паллан.

В то же время учёные подчеркнули, что не предлагают школам воздерживаться от внедрения правил, касающихся использования телефонов, поскольку, вероятно, существуют и другие преимущества такого шага, которые не были учтены в исследовании.

По мнению исследователей, на благополучие и здоровье детей и подростков действительно влияет количество времени, проведённого за смартфонами.

«Мы обнаружили связь между большим количеством времени, проведённым за телефонами и в социальных сетях, и худшими результатами, включая ухудшение психического состояния, меньшую физическую активность и худший сон, более низкую успеваемость и более высокий уровень неадекватного поведения в классе», - рассказала ведущий автор исследования доктор Виктория Гудиер изданию Mail Online.

Оказалось, что в среднем учащиеся тратили от 4 до 6 часов на использование смартфонов каждый день и разница между школами с запретами и без них была незначительной.

«Это говорит о том, что сокращение времени, проводимого за телефонами, является важной задачей, но нам нужно сделать больше, чем сосредоточиться только на школах, и рассмотреть использование телефона в школе и за ее пределами, в течение всего дня и всей недели», - подчеркнула доктор Гудиер.

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Сколько детям допустимо использовать телефон в день?

По мнению специалистов, время, проведенное за экранами телефонов, должны ограничивать и родители. Это можно сделать с помощью специальных программ и функций. На устройствах iOS, таких как iPhone или iPad, можно использовать функцию «Экранное время» для блокировки определенных приложений, типов контента или функций. Для этого нужно перейти в настройки и выбрать «Экранное время».

Для Android можно установить приложение Family Link из Google Play. С помощью учетной записи можно ограничить доступ детей к вредоносному контенту.

Что касается количества времени, которое дети могут проводить со смартфоном, то Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует родителям ограничивать его до 60 минут в день .

Ранее Telegraf.news писал о том, что новость о том, что с 1 сентября 2025 года минские школьники должны сдавать мобильные телефоны на весь учебный день, вызвала бурную дискуссию среди белорусов в TikTok. Под видео, анонсирующим нововведение, разгорелись нешуточные споры. К обсуждению подключились как родители и учителя, так и сами школьники. Которые, впрочем, возможно, частично лукавят, ведь все мы знаем, как порой им хочется полистать ленту соцсетей на перемене или воспользоваться телефоном как шпаргалкой на уроке.

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