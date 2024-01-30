Новый глава Минздрава Ходжаев приказал бороться с очередями в белорусских поликлиниках. Как?

Опубликовано: 30.01.2024 15:29 , Обновлено: 30.01.2024

Министерство здравоохранения Беларуси во вторник, 30 января, отчиталось о мониторинге ситуации с очередями в поликлиниках. В нём лично принял участие новый глава ведомства Александр Ходжаев и его заместитель Юрий Горбич. Они проинспектировали три минские поликлиники - №38, №40 и детскую №2, после чего руководитель Минздрава дал соответствующие распоряжения.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава, мониторинг ситуации с очередями в поликлиниках инициировали в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, в том числе, в белорусской столице.

[info_b]По данным Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, в столице, как и в целом по республике, сейчас отмечается “закономерный сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями”. Рост заболеваемости происходит, по словам специалистов, главным образом за счет “активной циркуляции вирусов негриппозной этиологии, таких как риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, метапневмовирусы. Впрочем, лабораторный надзор в отдельных случаях выявляет и вирусы гриппа А и В.[/info_b]

Александр Ходжаев, которого назначили на должность министра здравоохранения меньше недели назад, посещая столичные поликлиники, сделал акцент на “организации работы участковой службы”, а также кабинетов лабораторной диагностики.

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Он поручил подчиненным “уменьшить продолжительность пребывания пациента в поликлинике” и усилить профилактику перекрестного заражения пациентов и обеспечить качество работы лабораторий.

В частности, руководителям амбулаторного звена при разработке логистических потоков поручено “сделать акцент на разделении пациентов для исключения перекрестного инфицирования” - по времени и расстоянию. В частности, время ожидания врача рекомендовали использовать для проведения лабораторных исследований.

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Ранее Телеграф сообщил, что в одном из своих первых интервью после назначения главой Минздрава Ходжаев рассказал, какие шаги намерен предпринять в плане ценообразования, остановился на теме фармацевтической безопасности, сообщил, что с экспортом лекарственных препаратов, и прокомментировал поручение главы государства покончить с клановостью в Минздраве.

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