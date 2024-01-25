Лукашенко уволил Пиневича и назначил министром здравоохранения Ходжаева

Опубликовано: 25.01.2024 11:59 , Обновлено: 25.01.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 25 января, сменил главу Министерства здравоохранения. Министерское кресло, которое ранее занимал Дмитрий Пиневич, перешло Александру Ходжаеву.

Снятого с поста министра здравоохранения Пиневича, по данным телеграм-канала “Пул Первого”, Лукашенко “видит в другой должности”. Однако, какой именно пост займёт экс-министр, в Администрации президента пока не сообщили.

“Человек молодой, энергичный. Отпускать его “на покой” никто не собирается”, - процитировал Лукашенко телеграм-канал.

[info_b]Александр Ходжаев — кандидат медицинских наук, доцент. В 2004 году окончил БГМУ.

До 2008-го работал в качестве врача-стажера по специальности “Патологическая анатомия”, врачом-патологоанатом патологоанатомического отделения РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова.

С 2008 по 2011 год — аспирант по специальности «Психиатрия» БелМАПО. С 2011-го по 2018-й — ведущий лаборант, ассистент, доцент кафедры психотерапии и медицинской психологии БелМАПО.

С 2021 возглавлял РНПЦ психического здоровья.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что 23 января Лукашенко освободил от должности заместителя главы своей Администрации Максима Ермоловича, а также председателя Государственного комитета по стандартизации Валентина Татарицкого. Обоих отправили работать на новых должностях в Коллегию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Лукашенко снял с должности замглавы своей администрации. Куда отправил?