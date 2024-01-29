Новый глава Минздрава пообещал «исключить совершенно необъяснимые формы образования цены» на лекарства

Опубликовано: 29.01.2024 09:36 , Обновлено: 29.01.2024

Новый министр здравоохранения Александр Ходжаев в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал, какие шаги намерен предпринять в плане ценообразования, остановился на теме фармацевтической безопасности, сообщил, что с экспортом лекарственных препаратов, и прокомментировал поручение главы государства покончить с клановостью в Минздраве.

Министр описал нынешнюю систему здравоохранения как «абсолютно приемлемую, но требующую совершенствования и оптимизации». И заверил, что «эта работа будет проводиться».

«Актуальным остается вопрос ценообразования. Пример тому был в стоматологии. Мы должны исключить такие совершенно необъяснимые формы образования цены. Ценообразование должно быть прозрачным, соответствовать действующим нормативным правовым актам и соблюдаться. Министерство здравоохранения приложит дополнительные силы по анализу цен на медицинские услуги со стороны организаций частной формы собственности. То же касается и лекарств», – сказал Ходжаев.

Он добавил, что «целенаправленно и системно ведется работа в направлении фармацевтической безопасности. Правда, заметил, что «есть определенные вопросы, связанные с субстанциями, которые требуют поставки на нашу территорию».

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«Мы эту задачу четко понимаем, и наши фармзаводы стараются выполнять ее максимально быстро. Основная задача – фармбезопасность Беларуси, второй компонент-экспорт наших лекарственных препаратов. Достаточно часто встает и вопрос о качестве. Мы на сегодня обладаем европейскими формами, которые определяют качество, и наши препараты ничем не уступают тем, которые привозятся из-за рубежа», – сказал министр.

Прокомментировал Ходжаев и поручение главы государства покончить с клановостью в Министерстве здравоохранения:

«Династии могут быть. Но мы должны понимать: оканчивают университет все, но среди них есть те, кто имеет преимущества. Хочу обозначить свою позицию: фамилия – это не преимущество, это дополнительная ответственность. Если соблюдены другие (помимо фамилии) критерии для направления в то или иное учреждение для отработки после окончания университета, то соблюден закон. Если используются какие-то дополнительные факторы, которые влекут за собой принятие субъективного решения, – это должно быть исключено».

Напомним, ранее Телеграф писал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 января сменил главу Министерства здравоохранения. Министерское кресло, которое ранее занимал Дмитрий Пиневич, перешло Александру Ходжаеву.

Лукашенко уволил Пиневича и назначил министром здравоохранения Ходжаева