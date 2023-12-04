Белорусская фармкомпания заявила о разработке вакцины против рака совместно с Кубой

Опубликовано: 04.12.2023 07:47 , Обновлено: 04.12.2023

Белорусское предприятие "Академфарм" совместно с кубинскими партнерами на Кубе занимаются разработкой противораковой вакцины. Как рассказал руководитель предприятия Юрий Микицкий, в настоящее время идёт подготовка к регистрации вакцины против рака лёгких на территории Беларуси.

По словам Микицкого, в совместных разработках вакцин белорусские учёные занимаются на контрактной основе. При этом у самого предприятия “Академфарм”, признался его руководитель, технологических возможностей производить инъекционные формы вакцин нет, поэтому собственно в производстве препарата Беларусь не участвует.

Тем не менее, в интервью телеканалу СТВ Микицкий заявил, что предприятие уже договорилось с кубинскими коллегами “о целом ряде продуктов, которые мы представим в Беларуси”.

По словам Микицкого, сейчас “Академфарм” готовит к выпуску более 30 новых препаратов, которые ранее в Беларуси не производили, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, для профилактики тромбозов, для лечения болезни Паркинсона и деменции. Их выпуск планируют наладить в течение следующих 10 лет.

При это западные санкции, по словам руководителя фармпредприятия, хоть и изменили привычные способы поставок и расчёта за сырьё, процедуру проведения испытаний новых препаратов и их сертификацию, “не стали забором” для предприятия.

В феврале этого года, как ранее рассказывал Телеграф, представитель РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Сергей Красный сообщил, что в Беларуси начинается масштабное производство противоопухолевого препарат “Еленаген»”.

По словам Красного, лекарство, которое называют “вакциной”, повышает проницаемость опухоли для химиопрепарата, снимает защиту, образно говоря.

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“В результате эффективность химиотерапии возрастает в разы. Клинические испытания закончены для рака яичников, получена высочайшая эффективность. Наибольшая эффективность получена на сегодняшний день в мире”, - заявлял тогда представитель РНПЦ.

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В свою очередь, на белорусском предприятии “БелВитунифарм” заявили о новом перспективном направлении — разработке вакцины от алкоголизма.