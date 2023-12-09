Ученые из Австралии сообщили, что нашли новое направление в лечении рака

Опубликовано: 09.12.2023 17:20 , Обновлено: 09.12.2023

Специалисты из Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл (WEHI) опубликовали новое исследование, которое, по их мнению, может привести к прорыву в области лечения рака. Виноват белок?

Исследователи объявили, что разгадали загадку самого важного фактора развития онкологии – мутантного белка, обнаруженного в половине (!) всех случаев рака. И выяснили, как он способствует росту опухоли.

В организме человека есть белок p53, он является ключевым механизмом защиты от рака: обеспечивает восстановление или удаление из организма клеток с поврежденной ДНК, рассказали ученые. Однако если этот белок мутирует, то именно он может стать причиной возникновения и разрастания опухоли. Мутации в этом белке могут быть спровоцированы различными факторами окружающей среды – например, воздействием ультрафиолетового излучения, неправильным процессом деления клеток в организме или же просто унаследованы генетически.

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Так вот, в новом исследовании ученые из WEHI, вместе с коллегами из Италии, выяснили, какая именно функция помогает мутантному p53 стимулировать рост опухоли. И восстановление нормальной работы белка p53 может стать ключевой в лечении заболевания . Но самое важное, сообщили исследователи, что ученые уже умеют восстанавливать эту функцию белка при определенных мутациях.

Источник уточнил, что минимум половина всех случаев возникновения опухоли связаны именно с мутациями белка p53. А такие виды рака, как рак поджелудочной железы, молочной железы и легких, чаще всего имеют дефекты этих белков.

Исследователи считают, что это открытие может предложить новые направления для разработки вариантов лечения онкологии. [info_b] Сегодня существует несколько способов лечения онкологии:

Хирургическое вмешательство: удаление опухоли и окружающих здоровых тканей.

Химиотерапия: применение лекарственных препаратов для уничтожения раковых клеток.

Лучевая терапия: использование высокоэнергетических лучей для уничтожения раковых клеток.

Иммунотерапия: стимуляция иммунной системы организма для борьбы с раковыми клетками.

Таргетированная терапия: использование лекарств, направленных на конкретные изменения в раковых клетках.

Гормональная терапия: применение лекарств, которые блокируют действие гормонов, стимулирующих рост раковых клеток.

Трансплантация костного мозга или стволовых клеток: замена больных клеток здоровыми после высокодозной химиотерапии или лучевой терапии.

Лечение онкологии может включать один или комбинацию этих методов в зависимости от типа рака, его стадии и общего состояния пациента.

(Источники – nmicr.ru и medsi.ru)[/info_b]

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