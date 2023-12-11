Минздрав привез в Беларусь европейскую вакцину от кори. Когда можно будет прививаться?

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Опубликовано: 11.12.2023 15:48 , Обновлено: 28.01.2025

В пресс-службе Минздрава Беларуси сообщили, что смогли завезти в страну вакцину для профилактики кори из Бельгии. И это помимо двух уже доступных: вакцина (корь, краснуха и паротит) Serum Institute of India (Индия), вакцина Вектор ГНЦ ВБ (Россия).

В ведомстве заверили, что “вакцин хватит для всех, кому необходима вакцинация”. Однако европейское средство ещё проходит двухнедельный контроль качества. По словам представителей Минздрава, партии вакцины Приорикс GlaxoSmithKleine (Бельгия) хватит на полгода.

“В течение 2 недель ожидается ее поставка в организации здравоохранения”, - пообещали в Минздраве.

В министерстве напомнили: для детей – своевременной считается вакцинация против кори, паротита и краснухи, проведенная в 1 год и до 2 лет для первой вакцинации, в 6 лет и до 7 лет для второй вакцинации.

Взрослых вакцинируют только “по эпидпоказаниям” (в случае контакта с больным). Уточнить свой прививочный статус можно в поликлинике, амбулатории или ФАПе.

Ранее Телеграф сообщил, что министерство здравоохранения констатировало подъем заболеваемости корью в Беларуси в ноябре — за последнее время зарегистрировали более 90 случаев, а всего с начала года их было чуть более 140. В ведомстве рассказали, в каких регионах страны “эпидемиологическая ситуация развивается” и в каких случаях вирус распространяется “одномоментного”.

Минздрав зафиксировал подъем заболеваемости корью в Беларуси. Где «развивается эпидемиологическая ситуация»?