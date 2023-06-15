Google предложил определять "вредность" родинок и пятен на коже с помощью приложения. Белорусы тоже могут?

Опубликовано: 15.06.2023 16:36 , Обновлено: 15.06.2023

В Google сообщили, что их технология распознавания изображений Lens теперь может «искать кожные заболевания», такие как «странная родинка или сыпь». Функция также должна сработать и с другими частями тела, если вам нужна дополнительная информация о шишке на губе, линии на ногте или выпадении волос на голове.

«Просто сделайте снимок или загрузите фотографию через Lens, и вы найдете визуальные совпадения, которые помогут вам в поиске», — рассказали в блоге Google.

При этом там предупредили, что результаты не являются диагнозом, поэтому пользователи должны «обратиться за советом к своему врачу».

Google утверждает, что Lens может определить состояние кожи по фотографии

Сервисом Google Lens (Google Объектив)могут пользоваться и белорусы. Для этого нужно скачать приложение, открыть там камеру и просто сфотографировать то, что вас интересует на коже. Или же вы можете выбрать фотографию из своей галереи. Сервис выдаст вам совпадения, где вы можете поискать что-то похожее на вашу проблему.

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Google Lens — это технология распознавания изображений, разработанная Google и предназначенная для отображения релевантной информации, связанной с объектами, которые она идентифицирует, с помощью визуального анализа на основе нейронной сети.

Направляя камеру телефона на объект, Google Lens попытается идентифицировать объект, считывая штрих-коды, QR-коды, метки и текст, и покажет соответствующие результаты поиска, веб-страницы и информацию.

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Google уже много лет изучает возможности использования искусственного интеллекта для распознавания кожных заболеваний. На своей конференции разработчиков в 2021 году компания представила инструмент, который пытался определить состояние кожи, волос и ногтей, используя комбинацию фотографий и ответов на опросы. Тогда в Google заявили, что инструмент может распознавать 288 различных условий и в 84% случаев будет отображать правильное условие в трех первых предложениях, пишет The Verge.

Однако на момент написания материала на веб-сайте Google для своего инструмента DermAssist сказано, что он «в настоящее время проходит дальнейшее рыночное тестирование посредством ограниченного выпуска», «предназначен только для информационных целей и не ставит медицинский диагноз».

При этом, по мнению издания, есть веская причина быть осторожным с инструментами диагностики ИИ. Одно из постоянных замечаний, когда дело доходит до определения состояния кожи, заключается в том, что такое программное обеспечение менее точно для пользователей с более темным оттенком кожи. В исследовании за 2021 год сказано об отсутствии данных о категориях типов кожи во многих свободно доступных базах данных изображений, используемых для обучения систем искусственного интеллекта, а также отсутствие изображений темнокожих людей в базах данных, которые действительно включали эту информацию.

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