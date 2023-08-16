Эти следы на ногтях — признак "тихого убийцы". Проверьте, есть ли такие у вас

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Опубликовано: 16.08.2023 11:11 , Обновлено: 16.08.2023

Изменения на ногтях могут сигнализировать о нехватке витаминов и минералов. Однако они также являются симптомом смертельно опасных заболеваний, поэтому их не следует недооценивать. Когда стоит немедленно обратиться к врачу?

Какие признаки и чего можно увидеть на ногтях?

Если вы заметили выпуклости, то наиболее вероятной причиной является дефицит витамина А, кальция или железа. Это также может быть симптомом обезвоживания.

Белые пятна, напротив, обычно являются сигналом дефицита цинка или кальция. Чтобы проверить это, врач может назначить анализ крови.

Белые пятна могут также свидетельствовать об аллергической реакции (например, на лак для ногтей или жидкость для снятия лака). Если они появляются на ногтях ног, то это может свидетельствовать о стригущем лишае.

«Тихий убийца»

Хотя в большинстве случаев изменения ногтей связаны с недостатком витаминов или минералов, причина может быть гораздо серьезнее.

Например, это может быть и признаком опасных заболеваний, таких как диабет, который иногда называют “тихим убийцей”, поскольку он атакует коварно, давая незаметные симптомы.

Поэтому важно знать, как они могут появиться, например, на ногтях, чтобы быстро среагировать и предотвратить развитие болезни. Особенно если проявляются другие симптомы диабета, например, учащенное мочеиспускание, постоянное чувство жажды, усталость, раздражительность, потеря веса без видимых причин, нечеткость зрения.

Так, по словам доктора Росс Перри из клиники Cosmedics, признаком диабета могут быть глубокие борозды и обесцвечивание ногтей, пишет WP. А еще указывать на больные почки. Поэтому не стоит недооценивать их и откладывать визит к специалисту.

Ранее Телеграф также писал о тревожных сигналах на ногтях. Почитайте, что означают, и обратите внимание на форму и цвет своих.

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