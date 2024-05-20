Этот признак на коже может указывать на проблемы с печенью. Когда идти к врачу?
Иногда бывает трудно распознать заболевание печени. Поэтому полезно регулярно проводить профилактические осмотры и наблюдать за состоянием своего тела и кожей. Эти симптомы — явный признак того, что с печенью не все в порядке.
“Банкнотная кожа”
Тревожным симптомом, который может быть признаком больной печени, является так называемая “банкнотная кожа”. Название произошло от внешнего вида такой кожи, так как она напоминает бумагу - сухая, тонкая и морщинистая.
“Банкнотную кожу” также можно распознать по видимым расширенным кровеносным сосудам - паутинным венам. Этот симптом характерен для пациентов, страдающих циррозом печени.
“Банкнотная кожа” появляется не только на руках, но и на груди, спине, шее и даже на лице - особенно на щеках.
Другие тревожные симптомы
Польский гепатолог Кшиштоф Герлотка, доктор медицины, в интервью WP abcHealth пояснил, что:
«У печени нет сенсорной иннервации, поэтому, если в ней происходит что-то плохое, она очень долго не подает никаких сигналов».
Такое положение дел не может не вызывать беспокойства, поэтому так важно следить за своим организмом и реагировать на любые тревожные симптомы:
- болезненные мышечные спазмы;
- изменение внешнего вида стула (бледно-желтый стул);
- изменение внешнего вида мочи (она становится темнее);
- отрыжка, рвота, метеоризм и другие расстройства пищеварения;
- общая слабость и хроническая усталость;
- пожелтение кожи или белков глаз;
- сонливость;
- беспричинная потеря веса, связанная с потерей аппетита;
- нарушения менструального цикла у женщин и потеря либидо или оволосение подмышечных впадин и лобка у мужчин.
О больной печени может свидетельствовать и так называемая “голова медузы”. Это выражение означает, что у пациента расширены вены вокруг пупка.
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