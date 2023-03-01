Коронавирус появился в китайской лаборатории в Ухане - Глава ФБР
Глава ФБР Кристофер Рэй заявил в интервью телеканалу Fox News, что наиболее вероятный источник коронавируса - это лаборатория в Ухане.
“ФБР уже довольно давно дало свою оценку происхождения пандемии, по которой, с наибольшей долей вероятности, это был потенциальный инцидент в лаборатории”, - сказал глава ФБР.
По его словам, Пекин же пытается помешать расследованию источника пандемии.
В ответ в Китае уже заявили, что Вашингтон занимается “политическими манипуляциями” и назвал заявления Рэя необоснованными.
На днях на эту тему публиковал материал WSJ. По его данным, с ФБР согласно минэнерго США, а вот другие участники разведывательного сообщества по-прежнему говорит о естественном происхождении коронавируса через мутацию в животных.
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