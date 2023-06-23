Минздрав объявил о планах создать белорусскую вакцину от гриппа. А что слышно про вакцину от Covid-19?

Опубликовано: 23.06.2023 07:31 , Обновлено: 23.06.2023

Заместитель министра здравоохранения Беларуси Александр Тарасенко заявил, что в его ведомстве рассматривают возможность создания белорусской вакцины от гриппа. Правда, сроки чиновник не назвал.

Зато рассказал, что обещанную белорусскую вакцину от короновируса всё-таки продолжают создавать. По его словам, она должна появиться к концу 2023-началу 2024 года. О причинах решения продолжать работу над ней, когда сама эпидемия в стране прошла, а ВОЗ заявил о завершении пандемии Covid-19, чиновник сказал, что это нужно чтобы научиться делать другие вакцины.

“Смотрим, например, на то, чтобы создать вакцину и против гриппа”, – признался Александр Тарасенко.

Ранее Телеграф сообщил, что министр здравоохранения Беларуси выказал сомнения, найдет ли широкое применение вакцина от коронавируса, которую разрабатывают в Беларуси по поручению Александра Лукашенко.

«Широкое применение будет начато в 2024 году. Но будет ли ее широкое применение — посмотрим», — заявил Дмитрий Пиневич.

Пиневич засомневался, будут ли «широко» применять белорусскую вакцину от COVID-19