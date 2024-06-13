Как правильно заморозить клубнику? Сделайте это, чтобы она не превратилась в кашу

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Опубликовано: 13.06.2024 11:31 , Обновлено: 13.06.2024

Сезон клубники в самом разгаре. И это хороший повод узнать, как сохранить эти вкусные ягоды подольше. Лучший способ - заморозить клубнику. Один совет поможет сделать ее такой же свежей после размораживания. Сделайте так — и вы будете наслаждаться вкусом клубники еще долго после окончания сезона.

Ничто не длится вечно. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. К сожалению, эти два утверждения относятся и к клубнике. Сезон этого фрукта в самом разгаре и с каждым днем неумолимо подходит к концу.

Именно поэтому стоит сохранить клубнику подольше. На ум сразу же приходит заморозка. Это проверенный и идеальный способ, который сохраняет вкус и продлевает свежесть ягод. Узнайте один совет, чтобы при замораживании клубника не потеряла свой вкус и упругость.

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К сожалению, часто случается так, что плоды впитывают воду во время заморозки и теряют свою упругость после размораживания.

Чтобы этого не произошло, замочите ее в холодной воде. Не забудьте сделать это до удаления плодоножек. Это очень важно, так как в этом случае клубника не впитает воду, когда вы будете ее замачивать и мыть.

После замачивания тщательно просушите клубнику (на полотенцах или бумажных салфетках) и только потом удалите ненужные плодоножки.

При использовании этого метода клубника сохранит свою упругость, а вы насладитесь ее совершенным вкусом.

К слову, чтобы ягоды не слиплись, сначала разложите их на подносе или кухонной доске в один слой и положите в морозильную камеру. Когда клубника замерзнет, ее можно будет сложить в один пакет.

Ранее Telegraf.news писал, как закатать клубнику в собственном соку без сахара. Для этого важно использовать отборные свежие, но небольшие по размеру ягоды. Слишком мягкая и перезрелая клубника не подойдёт, потому что в процессе потеряет свой вид.

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