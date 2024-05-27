Как купить самую свежую клубнику? Обратите внимание на эти 5 признаков

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Опубликовано: 27.05.2024 11:37 , Обновлено: 27.05.2024

Неповторимый аромат и сладкий, насыщенный вкус клубники однозначно ассоциируется с началом лета. Чтобы наслаждаться ягодами, важно знать, в какое время суток ее покупать и как выбрать. Сезон этих лакомств длится недолго, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы унести домой самые вкусные экземпляры.

Как долго длится сезон клубники?

Многие гурманы не могут дождаться того момента, когда наконец-то отправятся на рынок, чтобы купить вкуснейший местный фрукт. Клубника в основном доступна в конце весны и начале лета. Собранная до полного созревания, она отличается манящим ароматом, сладким вкусом и высокой питательной ценностью. Покупая ягоды в сезон, можно быть уверенными, что они избежали длительной транспортировки и хранения.

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В какое время суток покупать клубнику?

Утренний поход в продуктовый магазин или на рынок кажется самым разумным вариантом? Многие считают, что фрукты и ягоды лучше всего покупать именно в это время.

В случае с клубникой это не всегда так. Некоторые эксперты говорят, что купить утром можно ягоды, собранные днём ранее. Свежая клубника обычно поступает в продажу ближе к полудню или позже.

В любом случае, при покупке нужно обращать внимание на несколько признаков.

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Как выбрать лучшую клубнику?

Если вы хотите насладиться наилучшим вкусом, вам нужно знать, как определить хорошую клубнику.

Избегайте плодов, которые лежали на солнце или были упакованы в пластиковые пакеты . Они испортятся гораздо быстрее, поэтому есть риск, что большая часть вашей покупки окажется в мусорном ведре.

Также обратите внимание на несколько ключевых признаков.

Клубника должна быть насыщенного красного цвета . Это говорит о том, что она полностью созрела и сладкая. Избегайте экземпляров с белыми или зелеными фрагментами.

Плоды должны быть упругими и сочными, без пятен и вмятин.

Внимательно осмотрите плодоножки - они должны быть зелеными и жесткими. Сухие, увядшие и с коричневым оттенком - признаки того, что плоды не свежие.

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Как хранить клубнику? Избегайте одной вещи

Вы приносите домой пахнущую летом клубнику и сразу же принимаетесь ее мыть? Этим вы сокращаете срок ее хранения. Плоды следует мыть вместе с плодоножками непосредственно перед употреблением.

Хотя ягоды не любят чрезмерного холода, в такой ситуации разумнее всего хранить их в холодильнике.

Как хранить клубнику, чтобы она дольше оставалась свежей? Разложите ее на подносе, застеленном бумажным полотенцем. Ягоды не следует сдавливать и складывать в кучу. В противном случае они начнут выделять сок, что также способствует их быстрой порче.

Также можно положить клубнику в лотки из-под яиц.

Ранее Telegraf.news писал, что клубника любима практически всеми, но когда дело доходит до её мытья, многих людей одолевает сомнение. А как её эффективно почистить? Достаточно ли просто воды? А может, клубнику вообще не нужно мыть? Кажется, что ответ лежит где-то на поверхности, но многие допускают в этом деле ошибку.

Как правильно помыть клубнику? Проверьте, не допускаете ли вы эту распространённую ошибку