"Опаснее коронавируса" - В ВОЗ предупредили о появлении четырех новых штаммов гриппа этой осенью

Опубликовано: 05.09.2023 10:58 , Обновлено: 05.09.2023

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) озвучила предварительный прогноз на грядущий осенне-зимний период, характеризующийся подъёмом простудных заболеваний во всем мире. По их данным, уже этой осенью может появиться четыре новых опасных штамма гриппа, которые по своим последствиям и характеру протекания заболевания могут оказаться страшнее коронавируса. К чему готовиться белорусам?

По данным ВОЗ, на которые ссылаетсяроссийский Пятый канал, с осени 2023 года и до начала 2024 года по миру распространятся следующие опасные штаммы вирусов:

грипп А (H1N1), или свиной грипп;

грипп A (H3N2), или гонконгский грипп;

грипп группы B-Victoria;

грипп группы B-Yamagata.

Особую опасность новые виды вируса представляют из-за того, что при обычных для этих заболеваний симптомах на выздоровление пациенту требуется больше времени, болезнь часто принимает затяжной и тяжелый характер и нередко перерастает в пневмонию.

Основные симптомы новых штаммов гриппа следующие:

высокая температура;

общая интоксикация;

вялость, слабость;

воспаление горла и заложенность носа (часто грипп сопровождается гайморитом, фронтитом или отитом).

Новый штамм коронавируса совершил “эволюционный скачок”

Кроме того, накануне в ВОЗ в очередной раз призвали государства сохранять бдительность относительно мутаций коронавируса. Там подчеркнули важность отслеживания и предоставления отчетов о COVID19 для понимания тяжести заболевания новыми штаммами и долгосрочного влияния вируса на организм человека.

В настоящее время под пристальным вниманием специалистов ВОЗ находятся два штамма, которые поразительно быстро распространяются по миру - варианты вируса EG.5 и BA.2.86. Если первый (вариант «омикрон»-штамма, получивший название “Эрис”), по мнению ВОЗ, представляет низкий риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне, то второй вызывает у учёных и медиков больше опасений.

На 80%. В ВОЗ объявили о росте заражаемости штамма ковида «Эрис». Что нужно знать белорусам?

Штамм BA.2.86 получил название ” Пирола”. Он возник в результате мутации другого «омикрон»-штамма и уже был выявлен на четырех континентах, сообщила газета The New York Times.

“Ученые особенно обеспокоены этим вариантом из-за количества мутаций, которые он несет. Многие из них содержатся в белке-шипе, который вирус использует для заражения клеток человека и который иммунная система человека использует для его идентификации”, - сообщило издание.

По словам Джесси Блума, профессора Онкологического центра Фреда Хатчинсона, который специализируется на эволюции вирусов, мутации в BA.2.86 представляют собой “эволюционный скачок”, аналогичный по размеру изменений в первом варианте Омикрона по сравнению с исходным штаммом коронавируса.

Прививки не помогут?

Данные, опубликованные на этой неделе в соцсети X (ранее Twitter) китайскими учеными, показали , что BA.2.86 настолько отличается от предыдущих версий вируса, что легко ускользает от антител, вырабатываемых в ответ на более ранние инфекции, — даже в большей степени, чем EG.5. Эти данные дают основания полагать, что новая вакцина, разработанная специалистами для профилактики коронавируса этой осенью, будет гораздо менее эффективна против него.

Впрочем, медики пока полагают, что BA.2.86 может оказаться менее заразным, чем другие штаммы (хотя ученые признаются, что исследования, проведенные на клетках в лаборатории, не всегда соответствуют тому, как вирус ведет себя в реальном мире).

В любом случае, в ВОЗ по-прежнему призывают людей делать прививку в преддверии сезона подъема инфекционных заболеваний и соблюдать стандартные рекомендации по профилактике простуды: ежедневно проветривать помещение, тщательно мыть руки, при необходимости - обрабатывать антисептическим средством, а в пик сезона простуд отказаться от участия в массовых мероприятиях и надевать защитную маску в местах скопления людей.

Минздрав отменил коронавирусные рекомендации в школах и садах. Что изменится?

Напомним, с 1 сентября Министерство здравоохранения Беларуси отменило действие ряда рекомендаций, введенных ранее из-за пандемии вируса COVID-19. Как следует из официального сообщения Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, коронавирусные рекомендации больше не будут действовать в школах и детских садах, вузах, санаториях, церквях и ряде других организаций, где регулярно скапливается большое количество людей.