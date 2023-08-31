Минздрав отменил коронавирусные рекомендации в школах и садах. Что изменится?

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Опубликовано: 31.08.2023 10:52 , Обновлено: 31.08.2023

Министерство здравоохранения Беларуси отменило действие ряда рекомендаций, введенных ранее из-за пандемии вируса COVID-19. Как следует из официального сообщения Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, с 1 сентября коронавирусные рекомендации (по использованию масок, ограничениям при проведении массовых мероприятий и тому подобное) больше не будут действовать в школах и детских садах, вузах, санаториях, церквях и ряде других организаций, где регулярно скапливается большое количество людей.

Так, в центре гигиены и эпидемиологии сообщили об отмене следующих временных и методических рекомендаций Минздрава:

по профилактике COVID-19 при организации образовательного процесса (письмо Минздрава от 01.09.2022 №7-19/16551);

по профилактике заноса и распространения COVID-19 при организации работы оздоровительных и санаторно-курортных организаций (письмо Минздрава от 21.03.2022 №7-19/5319);

по профилактике COVID-19 в организациях (письмо Минздрава от 21.03.2022 №7-19/5319);

по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях, осуществляющих деятельность по содержанию и обслуживанию животных (письмо Минздрава от 19.04.2021 №7-19/7123);

по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в ходе деятельности религиозных организаций (письмо Минздрава от 19.04.2021 №7-19/7200).

При необходимости вернуть действие рекомендаций Минздрав может в любое время - особым решением. Именно после введения ныне отмененных рекомендаций Минздрава в белорусских школах на входе у детей и педагогов в период подъёма вирусных заболеваний стали поголовно проверять температуру, вводили ограничения на проведение спортивно-массовых и развлекательных мероприятий, а также разрешали детям с плохим самочувствием и повышенной температурой оставаться дома в течение нескольких дней без оформления больничного листа.

При этом в центре обратили внимание на то, что требования Минздрава к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения таких болезней, как грипп и COVID-19, действовать продолжают.

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